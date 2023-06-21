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【Emily】《守城前傳》首映 警總變戲院備爆谷汽水

【明報專訊】警隊兩年前拍攝宣傳片《守城》，海內外跨媒體平台點擊率錄得超過1億，今年再邀請導演林超賢拍攝《守城前傳》，警務處長蕭澤頤等一眾警隊高層同唔同部門嘅前線警員參與拍攝。警隊噚日仲搞咗場首映，警察總部一個演講廳化身戲院，預備埋爆谷汽水同精美紀念品，邀請一眾嘉賓先睹為快。

《守城前傳》全長約30分鐘，動員900人參與拍攝，描述《守城》挾持人質事件48小時前，警方喺鬧市同貨船上追捕恐怖分子嘅過程，除咗市民較常接觸嘅衝鋒隊，仲有刑事情報科同飛虎隊「水鬼隊」等參與拍攝。片中亦有一眾警隊高層喺警總召開「守城行動」會議嘅一幕，「一哥」蕭澤頤、副處長（管理）周一鳴、助理處長（國家安全2）王忠巡等仲粉墨登場。

導演讚一哥演技 值叉燒飯加鹹蛋

林導噚日喺首映禮特別點名讚「二哥」周sir記對白同走位能力強，另同王sir拍攝都可以「一take過」，又讚飾演衝鋒隊巡邏車主管嘅「珊姐」演出真摯動人。主持就問「一哥」蕭sir，覺得自己嘅演出值唔值得一盒叉燒飯？林導就話蕭sir演得好，臨場加咗隻鹹蛋畀佢。現場再播出當日「放飯」花絮，有警員見「一哥」食叉燒飯而「二哥」有雙拼飯食，即叫「霞姨」換盒四寶飯畀「一哥」，引嚟全場大笑。

《守城前傳》周六（24日）晚9點45分會喺無綫電視翡翠台（81台）播出，翌日晚上9點喺警隊社交平台發布。另外，警隊噚日仲開通咗第七個社交媒體「小紅書」嘅官方帳號。

相關字詞﹕林超賢 蕭澤頤 守城 守城前傳

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