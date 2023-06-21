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出版雙年獎 西西詩集獲大獎

【明報專訊】第四屆 「香港出版雙年獎」昨日公布得獎名單，共93項出版物獲獎。去年底離世的作家西西的作品《動物嘉年華：西西的動物詩》（圖）獲兩獎，包括出版大獎，為首次由文學及小說類作品獲此殊榮；由多名學者耗時15年整理黃霑著作而成的《保育黃霑》則獲3獎。香港出版學會會長、項目籌委會執行主席尹惠玲稱，行業面對編輯人才流失，需更努力培養更多年輕從業員。

出版學會指編輯人才流失

今屆「雙年獎」由香港出版學會主辦，文化體育及旅遊局轄下的「創意香港」為主要贊助機構，共設10個獎項類別，分別選出「最佳出版獎」和「出版獎」，以及6個特別獎項。去年7月出版的詩作《動物嘉年華：西西的動物詩》奪得特別獎項「出版大獎」，以及文學及小說類別的最佳出版獎；《保育黃霑》則奪得特別獎項「優秀編輯獎」和書籍設計獎，以及在圖文書類別獲最佳出版獎，得獎總數成眾書之冠。

大會收到合共85間出版社提名作品參選，當中逾三成屬首次參選的出版社，合共345本參選作品。項目籌委會主席李家駒稱，疫情下創作仍然不斷，樂見今屆有更多出版社參賽，包括有出版社首次參加並得獎，反映行業質素高。李稱，「雙年獎」可令香港出版業從業員和出版物獲得華文地區資深出版人的重視和認可，期望本地出版業界可注入更多新活力，出版更多具創意及有水準的佳作吸引讀者。

尹惠玲透露，不少出版社反映有編輯人才流失問題，但近年香港各行業也有類似情况，認為出版業界需更努力培養和保留更多年輕從業員。對於近年公共圖書館下架不少圖書會否令業界自我審查，尹稱任何地方也有很多法例，在不犯法情况下仍有很大創作空間，不認為有法例可限制創作。

相關字詞﹕出版業 出版審查 出版社

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