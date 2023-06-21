涉攀輕鐵車頂城門河划艇 5青年控4罪准保釋

官指控罪嚴重 着索律師意見

5名男被告依次是唐卓賢（24歲，送貨員）、李兆亨（24歲，技術員）、陳海翹（22歲，學生）、莫籍皓（23歲，無業）及區頌旼（22歲，無業）。代表唐的律師要求案件押後以索法律意見，主任裁判官徐綺薇批准，另提醒無律師的4名被告控罪嚴重，下次提堂前應先索取法律意見。

各人分別獲准以2000和5000元保釋外出，並須每周一次到警署報到、居於報稱地址等；首、次被告不得離港及交出旅行證件，另批准首被告於6月29日至7月4日外遊。

唐、陳、莫、區被控一項「禁止進入限制區域」，涉於今年1月5日在新界沙田城門河道未獲海事處長允許，以船長身分在一艘本地船進入城門河道限制區域。

唐、李兩人同被控兩項「故意危害安全的罪行」，涉於去年12月22日分別在新界屯門巿中心輕鐵站至屯門輕鐵站之間、屯門鳳地輕鐵站至兆康輕鐵站之間，故意跳上一架行駛中的列車頂部，危害乘客安全。

唐另被控一項「沒有許可下在限制飛行區以內飛行」，涉於去年於12月31日在尖沙嘴中間道11號的一個工地，沒有按照法例申請民航處的許可下，遙控駕駛無人機，在限制飛行區飛行。

【案件編號：ESCC 1310/23】