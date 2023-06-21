非漢入境處尋妻 涉亮刀被捕

昨早11時許，灣仔入境事務大樓一名保安報案指，在2樓查詢大堂與一名男子因瑣事發生爭執，對方向他展示袋內一把長刀的刀柄及遭言語恐嚇。警方衝鋒隊及反恐特勤隊警員接報到場，初步調查後拘捕該名28歲非洲裔男子，案件列作刑事恐嚇，交灣仔警區刑事調查隊跟進。

據了解，涉案男子來自索馬里，持「行街紙」在港居住約12年，與妻子早前因感情及金錢問題爭執，妻悻然離家，他知道妻子昨日會到入境處換領身分證，遂到場尋人；其間他要求會見入境事務主任，保安要求他排隊，懷疑他因不滿，向保安聲稱攜有利刀及打開斜孭袋展示，保安隨即報警。

睡市政大堂被趕 男子亮玩具槍

另外昨午2時許，一名58歲男子在深水埗元州街市政大廈2樓電梯大堂睡覺，路過市民見狀通知保安。保安驅趕男子時，對方亮出疑似手槍物體，保安遂報警求助。警方到場後確認該槍支為玩具槍，將之收走，並以管有仿製槍械及遊蕩罪拘捕男子，案件暫列管有仿製槍械。事件中無人受傷。記者現場所見，市政大廈2樓的圖書館洗手間外被圍封，有警員駐守。