投訴升六成 警歸因疫後復常 監警會：六四未見投訴 七一未擬派觀察員

94.7%涉疏忽職守行為不當

投訴警察課昨日在監警會公開會議時交代，今年首5個月共接到717宗須匯報投訴，較去年同期多290宗，多項類別均有增幅，包括「濫用職權」、「毆打」、「疏忽職守」等（見圖）。陳憲鈞表示，去年同期正值第五波疫情爆發，社會實施嚴謹防疫措施、投訴數據處於歷史低位，直至今年初社交距離措施放寬，市民與警務人員的接觸增多，投訴數字因而上升。陳稱，今年首5個月有近九成半屬輕微投訴，當中三成與交通執法有關、近一成半與警員日常巡邏如截停搜查有關。

指多屬輕微 警：去年同期歷史低位

監警會主席王沛詩、秘書長梅達明及成員陳錦榮於會後見傳媒，被問及六四34周年警方的執法行動被質疑準則不一，例如同持燭光者，有遭放行亦有遭帶走，王沛詩回應稱，投訴警察課暫未收到與今年六四執法相關的投訴，如有會按以事實及證據為依歸的方法跟進，又稱「無論係6月4日、幾時都好，所有投訴都是嚴肅處理」。王又回應稱，監警會暫時沒有計劃在今年七一派觀察員到場以了解執法。

談六四執法 王沛詩：每人體會不同

對於有監警會前成員引述《監警會條例》第8(1)(c)指出、法例賦予監警會權力去信警方要求釐清六四當日執法準則，王沛詩稱執法準則「每人體會不同、每單個案都有不同」，他們會留意。王又稱成員會不時探訪執勤警務，了解警員不同情况下遇到的問題，以助審視投訴。

至於投訴警察課櫃位服務本月12日起停用，王沛詩表示事前有收到警方知會，指服務啟用起平均一日處理少於一宗投訴，認為並非資源運用的最好方法，而現時市民可透過電話、各警署報案室或預約到投訴警案課辦公室投訴，「如果難了或少了（途徑），一定會提出、要求改良」。