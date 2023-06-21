理大研舊藥新用 根治「超級肺炎菌」

愛滋藥搭抗生素除病原體 商臨牀試驗

肺炎克雷伯菌的新變異株，被稱為「多重耐藥和超強毒力的肺炎克雷伯菌」（CR-hvKP），常見於醫院深切治療部，死亡率達25%至45%。理大團隊破解新變異株致病機制，確定病原體入侵宿主後，病原體會觸發「細胞激素風暴」信號，信號會誘導病人激發不受控制的免疫細胞反應，可演變成致命的感染性休克。

病死率達45% 團隊：免候新藥開發早受惠

團隊其後研究「乙醯水楊酸」（ASA）類免疫抑制劑（廣泛用於紓緩輕至中度疼痛和炎症、俗稱「阿士匹靈」的成藥），並透過小鼠實驗發現，ASA能有效抑制炎症細胞入侵肺部，大幅降低細胞激素風暴出現，減少惡化成感染性休克的機率，顯着降低患者死亡率。

領導研究團隊的理大微生物學講座教授、化學生物學及藥物研發國家重點實驗室成員、以及食品科學及營養學系系主任陳聲表示，雖然ASA對肺炎克雷伯菌新變異株的患者有保護作用，可避免感染性休克，惟無法根治病原體。

由於肺炎克雷伯菌新變異株對所有已知抗生素均具耐藥性，陳聲指出，研發新的抗生素需時至少10年，但新抗生素使用一至兩年後，病菌或會產生耐藥性，認為重新開發新抗生素並非可行方案。團隊透過藥物重新定位（drug repurposing），成功「舊藥新用」，發現用於治療愛滋病毒的「齊多夫定」（Zidovudine），配合抗生素「利福平」（Rifampicin）可根除肺炎克雷伯菌新變異株。陳預計「齊多夫定」和「利福平」可與ASA共用，有待臨牀驗證。研究結果已於期刊Journal of Infection及《自然》旗下Signal Transduction and Targeted Therapy發表。