明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

理大研舊藥新用 根治「超級肺炎菌」

【明報專訊】被世界衛生組織歸類為「超級細菌」的肺炎克雷伯菌，有高抗藥性及高毒力，目前多種抗生素均無法治癒。於2017年發現該病毒新變異株的理大科研團隊，最近破解新變異株的致病機制，研發出兩種「舊藥新用」的治療方案，包括將現有用於治療愛滋病的藥物配合抗生素，根除病原體，令病人毋須經漫長新藥開發和審批周期，預計可讓病人更快受惠。團隊透露正與多間醫院商討臨牀試驗，期望盡快將藥物推出市場。

愛滋藥搭抗生素除病原體 商臨牀試驗

肺炎克雷伯菌的新變異株，被稱為「多重耐藥和超強毒力的肺炎克雷伯菌」（CR-hvKP），常見於醫院深切治療部，死亡率達25%至45%。理大團隊破解新變異株致病機制，確定病原體入侵宿主後，病原體會觸發「細胞激素風暴」信號，信號會誘導病人激發不受控制的免疫細胞反應，可演變成致命的感染性休克。

病死率達45% 團隊：免候新藥開發早受惠

團隊其後研究「乙醯水楊酸」（ASA）類免疫抑制劑（廣泛用於紓緩輕至中度疼痛和炎症、俗稱「阿士匹靈」的成藥），並透過小鼠實驗發現，ASA能有效抑制炎症細胞入侵肺部，大幅降低細胞激素風暴出現，減少惡化成感染性休克的機率，顯着降低患者死亡率。

領導研究團隊的理大微生物學講座教授、化學生物學及藥物研發國家重點實驗室成員、以及食品科學及營養學系系主任陳聲表示，雖然ASA對肺炎克雷伯菌新變異株的患者有保護作用，可避免感染性休克，惟無法根治病原體。

由於肺炎克雷伯菌新變異株對所有已知抗生素均具耐藥性，陳聲指出，研發新的抗生素需時至少10年，但新抗生素使用一至兩年後，病菌或會產生耐藥性，認為重新開發新抗生素並非可行方案。團隊透過藥物重新定位（drug repurposing），成功「舊藥新用」，發現用於治療愛滋病毒的「齊多夫定」（Zidovudine），配合抗生素「利福平」（Rifampicin）可根除肺炎克雷伯菌新變異株。陳預計「齊多夫定」和「利福平」可與ASA共用，有待臨牀驗證。研究結果已於期刊Journal of Infection及《自然》旗下Signal Transduction and Targeted Therapy發表。

上 / 下一篇新聞

社運者稱遭警約談 李：七一不容騎劫 團體稱無計劃示威 民主派區議員未獲邀官方慶典
社運者稱遭警約談 李：七一不容騎劫 團體稱無計劃示威 民主派區議員未獲邀官方慶典
全港推慶回歸優惠 7·1小輪電車免費
全港推慶回歸優惠 7·1小輪電車免費
稱中美關係國家處理 香港續做好橋樑角色
稱中美關係國家處理 香港續做好橋樑角色
民研不再公布8類民調 涉六四港人身分等 數據作研究服務
民研不再公布8類民調 涉六四港人身分等 數據作研究服務
判辭抄襲個別事件 林定國：顯司法透明
判辭抄襲個別事件 林定國：顯司法透明
凌晨橫過馬路 六旬婦遭貨車撞斃
凌晨橫過馬路 六旬婦遭貨車撞斃
港鐵：廣播車門遲開 兩分鐘後緊急門開 稱不當使用屬「規管行為」 張欣宇：近日多傷人案乘客驚慌
港鐵：廣播車門遲開 兩分鐘後緊急門開 稱不當使用屬「規管行為」 張欣宇：近日多傷人案乘客驚慌
6男疑與14歲女童肛交性交被捕 事主多處瘀
6男疑與14歲女童肛交性交被捕 事主多處瘀
魚檔涉合謀定價 多部門再查香港仔魚市場
魚檔涉合謀定價 多部門再查香港仔魚市場
麥當勞斬人案疑兇還押 門店重開「收起咗利器」
麥當勞斬人案疑兇還押 門店重開「收起咗利器」
鄭達鴻：信否決財案不會癱瘓政府 稱為進立會拍片宣傳初選 公民黨因國安法改講稿
鄭達鴻：信否決財案不會癱瘓政府 稱為進立會拍片宣傳初選 公民黨因國安法改講稿
官關注李予信是否「Plan B」 鄭：不知李參選 決定權在公民黨
官關注李予信是否「Plan B」 鄭：不知李參選 決定權在公民黨
涉煽襲無綫職員 被告稱不滿報道失實「亂噏講笑」
涉煽襲無綫職員 被告稱不滿報道失實「亂噏講笑」
9環團斥新田發展違濕地指引 指計劃未待漁署完成生態研究 影響248公頃
9環團斥新田發展違濕地指引 指計劃未待漁署完成生態研究 影響248公頃
劉光源報章刊文 斥日本排核水自私「貽害無窮」
劉光源報章刊文 斥日本排核水自私「貽害無窮」
投訴升六成 警歸因疫後復常 監警會：六四未見投訴 七一未擬派觀察員
投訴升六成 警歸因疫後復常 監警會：六四未見投訴 七一未擬派觀察員
非漢入境處尋妻 涉亮刀被捕
非漢入境處尋妻 涉亮刀被捕
涉攀輕鐵車頂城門河划艇 5青年控4罪准保釋
涉攀輕鐵車頂城門河划艇 5青年控4罪准保釋
出版雙年獎 西西詩集獲大獎
出版雙年獎 西西詩集獲大獎
教師墮樓後被炒 前校長索償明年再訊
教師墮樓後被炒 前校長索償明年再訊
大灣區GBA新聞：前海明確稅策 禁空殼公司享優惠
大灣區GBA新聞：前海明確稅策 禁空殼公司享優惠
大灣區GBA新聞：疫後端午 灣區龍舟賽復熾
大灣區GBA新聞：疫後端午 灣區龍舟賽復熾
【Emily】女球手拍「溫情片」撐高球場 「多珍貴動植物，有友善嘅村民」
【Emily】女球手拍「溫情片」撐高球場 「多珍貴動植物，有友善嘅村民」
【Emily】《守城前傳》首映 警總變戲院備爆谷汽水
【Emily】《守城前傳》首映 警總變戲院備爆谷汽水
【Emily】M+下月特展 回顧時尚教母宋懷桂一生
【Emily】M+下月特展 回顧時尚教母宋懷桂一生
【Emily】新巴城巴合併換新裝 兩新塗裝7．1決勝
【Emily】新巴城巴合併換新裝 兩新塗裝7．1決勝
【Emily】中總「國情研習班」開課 梁振英主講
【Emily】中總「國情研習班」開課 梁振英主講