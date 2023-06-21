涉煽襲無綫職員 被告稱不滿報道失實「亂噏講笑」

無綫顧問供稱

有連登戶針對新聞員工

被告范仕文否認各一項煽惑普通襲擊及煽惑有意圖導致身體受嚴重傷害罪。控方只傳召無綫電視高級知識產權執法顧問關煜群為證人。關稱自己負責網上偵查，2019年起網上出現針對無綫言論，其中一名連登用戶「『屎』路比」常發言針對無綫新聞員工，發布涉案文字。當時無綫新聞員工外出採訪時需遮掩台徽，免被認出。

稱「做任務」為派嬲 否認憎恨

被告自稱無煽動意圖，純粹「亂噏」。2019年11月8日晚上放工見到有人放鮮花悼念周梓樂逝世，其後他瀏覽一則題為「TVB：有人藉周梓樂死亡事件進行堵路」連登帖文時，出於對周離世感可惜及不滿帖文所載的新聞，才衝口而出發布涉案留言，他亦於同一帖文下留言開玩笑。

被告又稱，2020年5月8日看了當日立法會新聞片段，認為陳志全被人拉跌，故對於一則題為「cctvb×你老母 明明係郭偉強襲擊陳志全 竟然寫係陳主動糾纏」連登帖文，認為當中新聞與事實不符感憤怒，加上當時他無業及有經濟壓力，才衝口而出。

控方針對其中一則涉案留言「要打斷班×街手手腳腳」，問被告知否這樣傷人違法，被告稱當時沒有考慮，但同意傷人是犯法。辯方指被告曾留言稱「得返百幾人做任務」，做任務意思應指「向無綫電視廣告商派嬲」，但無印象為何當時這樣說。辯方又稱被告對無綫充滿憎恨，被告對此否認，稱僅認為無綫新聞報道偏頗。

【案件編號：DCCC435/22】