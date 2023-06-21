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港聞

港聞二

官關注李予信是否「Plan B」 鄭：不知李參選 決定權在公民黨

【明報專訊】鄭達鴻曾代表公民黨競逐香港島立法會議席，但遭「DQ」（取消參選資格）失去參選機會，而原本在「超級區議會」初選落敗的黨友李予信，則在正式立選提名期結束前，遞表出選港島區。法官李運騰關注，究竟李予信是否鄭達鴻的「Plan B」。鄭達鴻昨日在庭上未有直接回答，稱自己被DQ之後，決定權在公民黨手中，但透露於初選投票日逾4個月之前，李予信曾經排在其港島區名單第二位。

指李曾列自己名單第二位

前公民黨五子之中，除了鄭達鴻和李予信不認罪，楊岳橋、譚文豪和郭家麒已認罪。鄭達鴻供稱，他事前不知道李予信報名參選立法會，亦沒有提名任何「Plan B」出選港島區，「我嘅存在，本身已經係陳淑莊嘅Plan B」。

鄭達鴻接受其代表大律師主問後，昨午輪到其他辯方大狀提問，包括代表李予信的大律師關文渭。鄭達鴻透露，李予信於2020年3月至5月之間，曾經有機會排在其港島區名單第二位出選立法會，例如審訊文件夾就有一張紙，寫上「鄭達鴻李予信團隊」。

稱忘記李退選港島原因

鄭達鴻表示，公民黨特別會員大會同年5月30日通過決議，授權執委會以「徵召機制」找黨員出選。楊岳橋和譚文豪提議李予信參選「超級區議會」，李遂退出港島區名單，改為參與「超區」初選，但鄭不記得李退出港島區的原因。關文渭質疑，如果李的確在港島區名單第二位，是鄭的替代人選，鄭應該記得李為何退出；鄭回應，李僅排在名單第二位，並非其替代人選，「實際原因我真係唔記得」。

（初選案）

相關字詞﹕李予信 鄭達鴻 公民黨 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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