鄭達鴻：信否決財案不會癱瘓政府 稱為進立會拍片宣傳初選 公民黨因國安法改講稿

鄭達鴻第四天出庭自辯，辯方提到公民黨2020年7月發布介紹初選的短片。據原講稿，郭家麒在短片說，他們會否決「所有」政府議案，鄭則指會造成財政懸崖。鄭供稱，講稿由該黨秘書處職員撰寫，因應國安法實施修改內容，楊岳橋最終在片中說會否決政府議案，不提「所有」兩字。鄭稱黨內初選參加者均拍攝該短片，他沒選擇，但承認他決定參選和欲取得黨的支持。

三問戴耀廷 獲覆初選「無問題」

鄭透露公民黨於國安法實施後緊接的7月1或2日，就初選是否違法詢問戴耀廷；同月9日政制及內地事務局長曾國衞指出初選或違法，翌日警方搜查香港民研，其後公民黨再兩度問戴意見。鄭沒仔細閱讀戴給公民黨秘書處的回覆，但對方聲稱無問題。基於戴的法律背景和作為基本法諮詢委員會成員，鄭相信其判斷。

倘財案遭否決 鄭指基本法可應對

鄭認為否決財案迫使政府回應五大訴求並不違法，因為黨內會議有資深大律師稱合法。鄭亦自行研究基本法，他指條文提及如何應對財案被否決，特首除了應透過協商解決分歧，以體現行政和立法互相制衡，實際上亦可申請臨時撥款、解散立法會；故鄭認為基本法預視財案若遭否決，也不會癱瘓政府或導致財政懸崖。

稱公民黨內外不曾協議否決

庭上透露短片被修訂的版本，「財政懸崖」已被刪除。法官李運騰稱，國安法反而令公民黨避免言辭前後不一，鄭說此屬考慮因素之一，財政懸崖只是誇張說法。鄭強調在公民黨內外不曾協議在立會無差別否決財案，亦無意顛覆國家政權。對於公民黨於國安法落實前後的帖文均表明否決政府法案和預算案，鄭稱公民黨望公眾知其立場有變，但同時不想改變太大導致「backfire（反彈）」。

談退黨 未獲認同感心灰

同年7月，鄭被取消立法會參選資格，他供稱當時逐漸淡出公民黨，專注地區工作，並籌備做實習大律師。談及後來退黨原因，他稱其志向是擔任立法會議員，努力做區議員、取得實習大律師資格，冀獲該黨認同及聆聽意見，惟未能如願。他形容最後和唯一願望是成為立法會議員，和黨內各人達至「level ground」（平起平坐），但慨嘆無法實現，心灰意冷。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）