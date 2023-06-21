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港聞

港聞二

麥當勞斬人案疑兇還押 門店重開「收起咗利器」

【明報專訊】西環山道麥當勞分店周日發生持刀傷人案，38歲經理受傷，同店一名員工被捕。員工昨被押至東區裁判法院提堂，被控一項有意圖而傷人罪，暫毋須答辯，控方申請將案件押後待進一步調查，主任裁判官徐綺薇批准押後至8月15日，下令被告還押。控方庭上透露，傷者無生命危險。

29歲被告陳智誠報稱食品製作職員，辯方昨日無申請保釋。控罪指稱，被告2023年6月18日在香港西營盤皇后大道西484號至496號新安大廈「麥當勞」餐廳，意圖使王姓男子身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害該男子。

控方反對被告保釋並申請押後案件，以讓警方為事主錄口供、進行認人手續及翻查相關閉路電視。

不再代客切餅 供餐具「原件上」

涉事麥當勞事發當日及前日關門後，昨日恢復營業。本報記者昨午以食客身分到樓上McCafe購買菠蘿雞肉芝士薄餅，一名女職員指現時堂食或外賣均不提供切包服務，「原件上」，並稱店舖可提供餐具予顧客使用，「我哋收起咗啲利器，唔好意思」。記者其後購買兩份薄餅堂食及外賣，職員分別提供不銹鋼刀叉及木製餐具予顧客自行切包。

記者昨亦到杏花新城McCafe購買新吞拿芝味薄餅，經詢問後男店員提供木刀叉，被問到沒有薄餅切餅服務的原因，他回應「係呀，唔好意思，𠵱家冇喇」。

本港近日發生多宗傷人案。據了解，警方近日調動較後勤的警員及一些探員如各區的雜項調查小隊，換上軍裝巡邏，亦有加強機動部隊在人流密集地區高姿態巡邏，至少維持一個月。部分地區亦有派員巡商場，截查可疑者。

【案件編號：ESCC 1312/23】

相關字詞﹕有意圖而傷人罪 西營盤 麥當勞

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