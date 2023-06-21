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港聞

港聞二

魚檔涉合謀定價 多部門再查香港仔魚市場

【明報專訊】香港仔魚市場有商戶涉嫌合謀定價，違反《競爭條例》，競爭事務委員（競委會）昨早聯同警方、入境處等部門巡查魚市場，截查352人，無人被捕。同時，競委會派員到懷疑參與反競爭行為的商會辦公室搜查單據、數簿等證物，至於是否涉黑社會操控及其價格高低，當局未有透露。

港島總區反三合會行動組聯同西區警區刑事部及交通部、漁護署、入境處及競委會等部門，昨早約7時於香港仔魚市場展開代號「足印」的行動，動員逾百人打擊市場內非法活動，共截查352人，包括魚檔從業員，其間發現一艘漁船未申報入境，遂將船上5名內地漁民遣送出境，行動中無人被捕。

港島總區反三合會行動組總督察何恩傑稱，2021年9月至今，警方於香港仔魚類批發市場共執行12次同類行動，以打擊黑工及非法入境等罪行，以涉嫌非法入境及違反逗留條件等罪拘捕共41人；調查發現部分魚檔疑涉及合謀定價等損害競爭的營商行為，遂聯絡競委會展開聯合行動。被問及是次為何無人被捕，何稱被截查的300多人未有涉及其他罪行。

截查352人無一被捕

競委會署理調查組主管區瑋略表示，2019年接獲與反競爭相關投訴，懷疑海鮮價格遭人操控，惟蒐集資料不足，去年底再接相關投訴，透過問卷方式了解相關市場運作後，經分析發現個案存在合理懷疑，遂展開調查。

區瑋略提到，去年12月展開首次「白鯨」搜查行動，當中搜查多個檔口及一艘船，並約見持份者了解市場運作，調查後懷疑有人從事合謀定價及瓜分市場行為，包括不同批發商就價格有協調情况，又相信限制產量、集體杯葛等反競爭行為仍在，涉嫌違反《競爭條例》「第一行為守則」，故向高等法院申請搜查令，昨日展開第二次「白鯨」行動，搜查多間魚檔、涉及公司及商會的兩個辦公室，亦破門搜查兩個單位，搜查單據、數簿、大量電腦、電子器材及通話紀錄等證物。

相關字詞﹕反黑組 競爭事務委員會 香港仔魚市場

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