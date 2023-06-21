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港鐵：廣播車門遲開 兩分鐘後緊急門開 稱不當使用屬「規管行為」 張欣宇：近日多傷人案乘客驚慌

【明報專訊】港鐵港島線一列列車前晚因車門及月台幕門未有如常自動打開，有乘客自行打開車尾緊急出口斜道離開車廂，港島線服務受阻近1小時。港鐵昨日進一步交代事件，稱事發時已播出廣播通知乘客車門稍遲開放，但兩分多鐘後已有乘客打開車尾駕駛室門及緊急出口斜道。港鐵呼籲乘客如遇到非緊急情况，切勿自行打開緊急出口斜道，不當使用緊急設備而影響乘客及列車服務，屬《香港鐵路附例》規管行為。立法會議員張欣宇稱，事發時乘客情緒較驚慌，他認為與近日出現的多宗傷人案有關，令社會氣氛較敏感及緊張。

記者觀察 緊急門告示沒提應何時用

本報記者昨日登上同款列車查看車尾緊急出口範圍的告示，相關告示和圖案主要說明開啟緊急出口斜道的操作程序，當眼處未見關於何時才應使用有關出口、又或提醒乘客勿隨便開啟的說明和提示。另外，警方回應稱，前日接獲港鐵報案，初步調查後案件暫列「求警協助」，交灣仔警區刑事調查隊第七隊跟進。

港鐵昨日表示，前晚約8時04分，一列往堅尼地城方向的港島線列車，駛到灣仔站2號月台停定後，由於車門和月台幕門未有如常自動打開，車長即時通報車務控制中心處理，並隨即播出車廂廣播通知乘客車門會稍遲開啟。港鐵續指，車長兩分多鐘後收到列車相關系統指示，有乘客打開車尾駕駛室門及緊急出口斜道，隨即作出車廂廣播，提醒乘客不要自行打開車門，其後再廣播提醒乘客不要進入路軌。

車門未開原因 港鐵未覆

港鐵續稱，同時月台上職員見到有乘客經斜道離開車廂，便協助約20名乘客經月台尾端緊急門返回月台。港鐵補充，列車停下約7分鐘後、即約8時11分，車門及月台幕門開啟，經檢查路軌沒有乘客並確保安全後，港島線列車服務9時04分逐步恢復正常。港鐵稱會檢視事件的成因及處理，加強相關應變的宣傳教育。本報查詢車門及月台幕門未能如常打開的原因，港鐵至截稿前未有回覆。

張：需教育乘客 港鐵：會檢視成因

立法會交通事務委員會委員張欣宇向本報表示，事故發生與乘客打開車門僅隔兩分多鐘，不算太長，估計因列車車卡較長，事發時部分乘客較驚慌及鼓譟，急不及待打開緊急出口斜道。他估計乘客此舉或與近日公眾場合出現多宗傷人案有關，令惶恐及不安情緒蔓延，市民會擔心車廂內或發生傷人案。他強調緊急出口只在極端情况下才用，政府及港鐵有必要加強教育乘客。

相關字詞﹕張欣宇 港鐵事故

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