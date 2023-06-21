判辭抄襲個別事件 林定國：顯司法透明

林定國在論壇上提到，終審法院首席法官張舉能已說明，司法抄襲行為不能接受，亦已提醒其他法官切勿抄襲。但他表示，不能假設這單一事件代表整體法官的慣常做法，而且上訴庭沒有迴避，公開批評下級法官犯錯，反映司法制度的公開透明，上訴庭下令有關案件發還重審，涉案各方再次獲得爭取公義的機會，從整個制度來看，證明司法制度按普通法傳統是行之有效。

稱進司法程序 拒評禁《榮光》

另外，政府入稟法庭申請禁制令，禁止公眾以任何方式傳播歌曲《願榮光歸香港》，有意抗辯者須在今日（21日）或之前提出。林定國昨表示，案件已進入司法程序，故不會評論；亦重申國歌是國家主權的象徵，涉及國家尊嚴和主權，絕不容許有任何貶損、曲解或任何不正確信息，絕不能坐視不理。

林定國亦表示，正尋求限制一些有可能已構成刑事罪的特定行為，而這些行為並非普通人會有興趣做的事，亦不是他們正做的事，看不到一般守法的市民為何需要擔憂、關注禁制令的申請，認為如他們不同意，可邀請他們於7月21日上庭，向法官提出各自的論點，再由法官決定。