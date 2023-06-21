明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

判辭抄襲個別事件 林定國：顯司法透明

【明報專訊】《港區國安法》指定法官、高院原訟庭法官陳嘉信，早前接連被揭其民事案件判辭涉「司法抄襲」，律政司長林定國昨日出席《南華早報》中國論壇時，形容其為不幸事件，又認為屬個別事件，林表示很有信心將來其他法官不會犯同樣錯誤。

林定國在論壇上提到，終審法院首席法官張舉能已說明，司法抄襲行為不能接受，亦已提醒其他法官切勿抄襲。但他表示，不能假設這單一事件代表整體法官的慣常做法，而且上訴庭沒有迴避，公開批評下級法官犯錯，反映司法制度的公開透明，上訴庭下令有關案件發還重審，涉案各方再次獲得爭取公義的機會，從整個制度來看，證明司法制度按普通法傳統是行之有效。

稱進司法程序 拒評禁《榮光》

另外，政府入稟法庭申請禁制令，禁止公眾以任何方式傳播歌曲《願榮光歸香港》，有意抗辯者須在今日（21日）或之前提出。林定國昨表示，案件已進入司法程序，故不會評論；亦重申國歌是國家主權的象徵，涉及國家尊嚴和主權，絕不容許有任何貶損、曲解或任何不正確信息，絕不能坐視不理。

林定國亦表示，正尋求限制一些有可能已構成刑事罪的特定行為，而這些行為並非普通人會有興趣做的事，亦不是他們正做的事，看不到一般守法的市民為何需要擔憂、關注禁制令的申請，認為如他們不同意，可邀請他們於7月21日上庭，向法官提出各自的論點，再由法官決定。

相關字詞﹕陳嘉信 林定國 國歌法 願榮光歸香港

上 / 下一篇新聞

社運者稱遭警約談 李：七一不容騎劫 團體稱無計劃示威 民主派區議員未獲邀官方慶典
社運者稱遭警約談 李：七一不容騎劫 團體稱無計劃示威 民主派區議員未獲邀官方慶典
全港推慶回歸優惠 7·1小輪電車免費
全港推慶回歸優惠 7·1小輪電車免費
稱中美關係國家處理 香港續做好橋樑角色
稱中美關係國家處理 香港續做好橋樑角色
民研不再公布8類民調 涉六四港人身分等 數據作研究服務
民研不再公布8類民調 涉六四港人身分等 數據作研究服務
凌晨橫過馬路 六旬婦遭貨車撞斃
凌晨橫過馬路 六旬婦遭貨車撞斃
港鐵：廣播車門遲開 兩分鐘後緊急門開 稱不當使用屬「規管行為」 張欣宇：近日多傷人案乘客驚慌
港鐵：廣播車門遲開 兩分鐘後緊急門開 稱不當使用屬「規管行為」 張欣宇：近日多傷人案乘客驚慌
6男疑與14歲女童肛交性交被捕 事主多處瘀
6男疑與14歲女童肛交性交被捕 事主多處瘀
魚檔涉合謀定價 多部門再查香港仔魚市場
魚檔涉合謀定價 多部門再查香港仔魚市場
麥當勞斬人案疑兇還押 門店重開「收起咗利器」
麥當勞斬人案疑兇還押 門店重開「收起咗利器」
鄭達鴻：信否決財案不會癱瘓政府 稱為進立會拍片宣傳初選 公民黨因國安法改講稿
鄭達鴻：信否決財案不會癱瘓政府 稱為進立會拍片宣傳初選 公民黨因國安法改講稿
官關注李予信是否「Plan B」 鄭：不知李參選 決定權在公民黨
官關注李予信是否「Plan B」 鄭：不知李參選 決定權在公民黨
涉煽襲無綫職員 被告稱不滿報道失實「亂噏講笑」
涉煽襲無綫職員 被告稱不滿報道失實「亂噏講笑」
9環團斥新田發展違濕地指引 指計劃未待漁署完成生態研究 影響248公頃
9環團斥新田發展違濕地指引 指計劃未待漁署完成生態研究 影響248公頃
劉光源報章刊文 斥日本排核水自私「貽害無窮」
劉光源報章刊文 斥日本排核水自私「貽害無窮」
理大研舊藥新用 根治「超級肺炎菌」
理大研舊藥新用 根治「超級肺炎菌」
投訴升六成 警歸因疫後復常 監警會：六四未見投訴 七一未擬派觀察員
投訴升六成 警歸因疫後復常 監警會：六四未見投訴 七一未擬派觀察員
非漢入境處尋妻 涉亮刀被捕
非漢入境處尋妻 涉亮刀被捕
涉攀輕鐵車頂城門河划艇 5青年控4罪准保釋
涉攀輕鐵車頂城門河划艇 5青年控4罪准保釋
出版雙年獎 西西詩集獲大獎
出版雙年獎 西西詩集獲大獎
教師墮樓後被炒 前校長索償明年再訊
教師墮樓後被炒 前校長索償明年再訊
大灣區GBA新聞：前海明確稅策 禁空殼公司享優惠
大灣區GBA新聞：前海明確稅策 禁空殼公司享優惠
大灣區GBA新聞：疫後端午 灣區龍舟賽復熾
大灣區GBA新聞：疫後端午 灣區龍舟賽復熾
【Emily】女球手拍「溫情片」撐高球場 「多珍貴動植物，有友善嘅村民」
【Emily】女球手拍「溫情片」撐高球場 「多珍貴動植物，有友善嘅村民」
【Emily】《守城前傳》首映 警總變戲院備爆谷汽水
【Emily】《守城前傳》首映 警總變戲院備爆谷汽水
【Emily】M+下月特展 回顧時尚教母宋懷桂一生
【Emily】M+下月特展 回顧時尚教母宋懷桂一生
【Emily】新巴城巴合併換新裝 兩新塗裝7．1決勝
【Emily】新巴城巴合併換新裝 兩新塗裝7．1決勝
【Emily】中總「國情研習班」開課 梁振英主講
【Emily】中總「國情研習班」開課 梁振英主講