民研不再公布8類民調 涉六四港人身分等 數據作研究服務

部分受影響民調過去曾遭建制派或親中傳媒批評，例如港人身分認同中「香港人」及「中國人」身分認同。民研在今年六四過後因「政府部門」建議，取消公布六四周年民調結果。

政府評估 鍾庭耀料不涉違法風險

鍾庭耀說，上述調查全部改為內部參考、學術研究或付費服務，連同剛過去六四周年調查在內，不會公開發表，受影響民調中，部分題目日後也不再使用；惟尚未決定取消哪些題目，但稱「是否支持平反六四」及港人身分認同問題，仍是民意研究領域中非常值得參考的題目。

被問及是否受政府警告影響，鍾說，尊重政府風險評估，但不一定同意，他個人估計政府部門評估「並不涉及任何民研違法的風險」。至於過去歷年調查，鍾庭耀說已變成公共資訊，版權亦已全面公開，無法收回。

近期出席民研民調發布及評論結果的浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛形容，部分受影響民調回歸以來一直無事，形容是因新時代管治下有很多忌諱，影響市民知情權及討論社會如何改善。他說，即使部分調查繼續但不公開，都是限制研究自由。

在目前民研議員評分調查排第一的實政圓桌田北辰說，立法會沒有民主派後，看不到議員評分特別偏頗，至少可推動議員提升自己表現。不過，他說民研維持特首及官員民望、卻不公開議員評分，反問：「一係大家都唔做，係唔係當立法會花瓶？」