稱中美關係國家處理 香港續做好橋樑角色

李家超昨出席行會前被問到新發展下美國與香港的關係，他表示中美關係由國家層面處理，引述習近平提出中美要互相尊重。李稱無論中美關係如何發展，特區政府會努力發揮本港優勢，做好聯通內地不同城市、市場與世界不同經濟體的橋樑角色，繼續到訪各地推廣香港。

本報在布林肯訪華後再向美國國務院查詢，美方對李家超能否出席11月在美國舉行的亞太經合組織（APEC）峰會，會否有更明確表態，對方重申訪華前說法，稱峰會邀請名單未定，會根據美國法規和APEC精神處理。

劉兆佳：港美關係樂觀「不實際」

仍須加強西方聯繫

劉兆佳指出，中美關係長期惡化，習與布林肯會面只是短期內穩定雙邊關係。劉認為對港美關係抱樂觀態度「不切實際」，多名特區政府官員仍被美國制裁、本港特殊地位遭取消，劉質疑官方如何與美國展開交流和合作，障礙是由美方造成。習日前在北京會見微軟創辦人蓋茨時表示「中美關係基礎在民間」，劉認為香港仍要主動加強西方聯繫，可由民間開拓空間，政府應動員非政府組織等開展「民間外交」。

時事評論員袁彌昌同樣相信香港可在中國與美的民間交流和外交爭取更重要角色，不過他特別提及蓋茨和特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克等美國商界已直接到訪內地。他說，習近平會見布林肯只是中美重新接觸的第一步，對於香港與美國關係影響是言之尚早，認為本港與美國的官方交流已略為放鬆，至於會否進一步放鬆仍需時摸索。