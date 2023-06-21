明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

稱中美關係國家處理 香港續做好橋樑角色

【明報專訊】國家主席習近平前日在北京會見美國國務卿布林肯，特首李家超昨日表示，無論中美關係怎樣發展，香港都會發揮獨特優勢，做好聯通內地與國際的橋樑角色。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，對美國與香港關係抱樂觀態度「不切實際」，但香港仍要主動加強西方聯繫，習近平早前提出「中美關係基礎在民間」，劉認為政府可動員民間在經濟、文化等領域與西方交流合作。

李家超昨出席行會前被問到新發展下美國與香港的關係，他表示中美關係由國家層面處理，引述習近平提出中美要互相尊重。李稱無論中美關係如何發展，特區政府會努力發揮本港優勢，做好聯通內地不同城市、市場與世界不同經濟體的橋樑角色，繼續到訪各地推廣香港。

本報在布林肯訪華後再向美國國務院查詢，美方對李家超能否出席11月在美國舉行的亞太經合組織（APEC）峰會，會否有更明確表態，對方重申訪華前說法，稱峰會邀請名單未定，會根據美國法規和APEC精神處理。

劉兆佳：港美關係樂觀「不實際」

仍須加強西方聯繫

劉兆佳指出，中美關係長期惡化，習與布林肯會面只是短期內穩定雙邊關係。劉認為對港美關係抱樂觀態度「不切實際」，多名特區政府官員仍被美國制裁、本港特殊地位遭取消，劉質疑官方如何與美國展開交流和合作，障礙是由美方造成。習日前在北京會見微軟創辦人蓋茨時表示「中美關係基礎在民間」，劉認為香港仍要主動加強西方聯繫，可由民間開拓空間，政府應動員非政府組織等開展「民間外交」。

時事評論員袁彌昌同樣相信香港可在中國與美的民間交流和外交爭取更重要角色，不過他特別提及蓋茨和特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克等美國商界已直接到訪內地。他說，習近平會見布林肯只是中美重新接觸的第一步，對於香港與美國關係影響是言之尚早，認為本港與美國的官方交流已略為放鬆，至於會否進一步放鬆仍需時摸索。

相關字詞﹕李家超 中美關係 布林肯訪華

上 / 下一篇新聞

社運者稱遭警約談 李：七一不容騎劫 團體稱無計劃示威 民主派區議員未獲邀官方慶典
社運者稱遭警約談 李：七一不容騎劫 團體稱無計劃示威 民主派區議員未獲邀官方慶典
全港推慶回歸優惠 7·1小輪電車免費
全港推慶回歸優惠 7·1小輪電車免費
民研不再公布8類民調 涉六四港人身分等 數據作研究服務
民研不再公布8類民調 涉六四港人身分等 數據作研究服務
判辭抄襲個別事件 林定國：顯司法透明
判辭抄襲個別事件 林定國：顯司法透明
凌晨橫過馬路 六旬婦遭貨車撞斃
凌晨橫過馬路 六旬婦遭貨車撞斃
港鐵：廣播車門遲開 兩分鐘後緊急門開 稱不當使用屬「規管行為」 張欣宇：近日多傷人案乘客驚慌
港鐵：廣播車門遲開 兩分鐘後緊急門開 稱不當使用屬「規管行為」 張欣宇：近日多傷人案乘客驚慌
6男疑與14歲女童肛交性交被捕 事主多處瘀
6男疑與14歲女童肛交性交被捕 事主多處瘀
魚檔涉合謀定價 多部門再查香港仔魚市場
魚檔涉合謀定價 多部門再查香港仔魚市場
麥當勞斬人案疑兇還押 門店重開「收起咗利器」
麥當勞斬人案疑兇還押 門店重開「收起咗利器」
鄭達鴻：信否決財案不會癱瘓政府 稱為進立會拍片宣傳初選 公民黨因國安法改講稿
鄭達鴻：信否決財案不會癱瘓政府 稱為進立會拍片宣傳初選 公民黨因國安法改講稿
官關注李予信是否「Plan B」 鄭：不知李參選 決定權在公民黨
官關注李予信是否「Plan B」 鄭：不知李參選 決定權在公民黨
涉煽襲無綫職員 被告稱不滿報道失實「亂噏講笑」
涉煽襲無綫職員 被告稱不滿報道失實「亂噏講笑」
9環團斥新田發展違濕地指引 指計劃未待漁署完成生態研究 影響248公頃
9環團斥新田發展違濕地指引 指計劃未待漁署完成生態研究 影響248公頃
劉光源報章刊文 斥日本排核水自私「貽害無窮」
劉光源報章刊文 斥日本排核水自私「貽害無窮」
理大研舊藥新用 根治「超級肺炎菌」
理大研舊藥新用 根治「超級肺炎菌」
投訴升六成 警歸因疫後復常 監警會：六四未見投訴 七一未擬派觀察員
投訴升六成 警歸因疫後復常 監警會：六四未見投訴 七一未擬派觀察員
非漢入境處尋妻 涉亮刀被捕
非漢入境處尋妻 涉亮刀被捕
涉攀輕鐵車頂城門河划艇 5青年控4罪准保釋
涉攀輕鐵車頂城門河划艇 5青年控4罪准保釋
出版雙年獎 西西詩集獲大獎
出版雙年獎 西西詩集獲大獎
教師墮樓後被炒 前校長索償明年再訊
教師墮樓後被炒 前校長索償明年再訊
大灣區GBA新聞：前海明確稅策 禁空殼公司享優惠
大灣區GBA新聞：前海明確稅策 禁空殼公司享優惠
大灣區GBA新聞：疫後端午 灣區龍舟賽復熾
大灣區GBA新聞：疫後端午 灣區龍舟賽復熾
【Emily】女球手拍「溫情片」撐高球場 「多珍貴動植物，有友善嘅村民」
【Emily】女球手拍「溫情片」撐高球場 「多珍貴動植物，有友善嘅村民」
【Emily】《守城前傳》首映 警總變戲院備爆谷汽水
【Emily】《守城前傳》首映 警總變戲院備爆谷汽水
【Emily】M+下月特展 回顧時尚教母宋懷桂一生
【Emily】M+下月特展 回顧時尚教母宋懷桂一生
【Emily】新巴城巴合併換新裝 兩新塗裝7．1決勝
【Emily】新巴城巴合併換新裝 兩新塗裝7．1決勝
【Emily】中總「國情研習班」開課 梁振英主講
【Emily】中總「國情研習班」開課 梁振英主講