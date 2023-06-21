社運者稱遭警約談 李：七一不容騎劫 團體稱無計劃示威 民主派區議員未獲邀官方慶典

過去多年民主派在七一發起遊行示威，今年是政府撤銷防疫限制後首個七一，李家超昨晨出席行會前見記者，被問到倘七一當日有市民遊行示威會如何看待，他表示不應忘記過去七一及國慶曾被人騎劫，不能掉以輕心，重申任何活動必須守法。

有不願具名的社運人士向本報透露，近期收到警方國安處聯絡，就七一當日行動約談。警方回應稱會按實際情况採取任何行動，依法處理。

羅健熙批事先警告 佈「肅殺氣氛」

民主黨去年七一發表回歸25周年立場書，黨主席羅健熙表示，今年無計劃再發表宣言，亦暫未打算有其他行動，質疑官員事先警告市民，令社會瀰漫「肅殺氣氛」。社民連去年因為有義工和友人被國安警約談而不示威，主席陳寶瑩稱暫時沒有收到警方通知，未決定會否籌辦示威活動。前民陣召集人陳皓桓表示，今年七一不會有行動，至今沒有收到警方聯絡。新思維立法會議員狄志遠表示，該黨在七一沒有行動，他說新思維不採取「行動型」路線。

警方表示接獲一個團體申請於七一當日在新界區舉行公眾活動，正處理有關通知，據了解屬慶回歸活動。

維園七一辦慶回歸活動 入場設守則

過去七一遊行常在維園起步，香港各界慶典委員會將於6月30日至7月2日在維園足球場舉行「維園慶回歸」活動，市民可免費入場，場內設中國創科展覽、各類表演等。慶委會秘書處職員回覆本報查詢稱，活動將設入場守則，惟不清楚會否設安檢或禁止攜帶標語進場。康文署回覆查詢稱，除慶委會外，沒有接獲其他團體申請於同時段在維園足球場或中央草坪舉辦活動。

毛家俊質疑敵視民主派

政府今年七一料將如常舉行升旗儀式及慶回歸酒會，觀塘區議會主席、民建聯柯創盛表示已獲邀出席酒會。不過，多名民主派區議會主席稱至今仍未獲邀。去年民主派區議會主席獲邀出席慶回歸文藝晚會，大埔區議會主席毛家俊認為當局敵視民主派，反映民主派已無利用價值，因而遭差別對待，又指政府鼓勵各方參與區議會，卻在官方慶回歸活動排除民主派。

沙田區議會主席麥潤培亦未收到政府邀請，他強調現任區議員均是「愛國者」，沒理由不獲邀。荃灣區議會主席陳琬琛同樣未獲邀，稱若獲邀會出席。

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