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【Emily】有機西瓜節周四開鑼 新推「皇玉」

【明報專訊】「2023本地有機西瓜節」今個星期四起一連四日喺青衣城一期舉行，作為「開心香港漁農嘉年華」嘅「打頭炮」活動，漁護署今年推介4個品種西瓜，各款甜度有約10至12度（一般本地有機西瓜甜度介乎8至12度）。

4個西瓜品種為「皇玉」、「無籽3F-2728」、「超甜黑美人168」和「黛安娜」，當中「皇玉」是今年新推介品種，狀如小球，果皮綠色帶深色條紋，果肉呈黃色，甜度約10度。無籽西瓜品種「無籽3F-2728」亦呈小球形，果皮綠色帶深色條紋，甜度約10度。「超甜黑美人168」甜度約12度。呈橢圓形嘅「黛安娜」，果皮鮮黃帶斑條，甜度約11度。

漁護署農業主任（園藝）王敏維話，皇玉西瓜係漁護署今年新引入、新介紹嘅品種，已試種兩年，由內地引入，西瓜甜度約10度，主要因為高產及大小適中，適合本地小家庭、二至四人家庭全家享用。

漁署：大小適中 啱全家享用

8個唔同地區嘅有機農墟會售賣本地有機西瓜及其他時令蔬果。有關「開心香港漁農嘉年華：2023本地有機西瓜節」資訊可瀏覽漁護署網頁（www.afcd.gov.hk）或facebook專頁（http://www.facebook.com/afcdgovhk），但官網連結於噚日未能登入。

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