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大灣區GBA新聞：廣州南站幽靈民宿多 曝光即下架 實際店名地址不符訂房平台 亂象存多年

【明報專訊】兩地通關，高鐵班次加密，港人北上灣區頻繁，對酒店住宿的需求也隨之增加，但有內地媒體報道，於多個網上訂房平台上宣稱位於廣州南站旁邊的民宿公寓，與實際地址和店名相距「十萬八千里」，存在欺騙行為。本報記者早前嘗試搜索這類「幽靈民宿」，雖然顯示已下架，但有專家警告，類似情况其實存在多年，要杜絕還得靠政府部門嚴查和訂房平台自律。

明報記者 司徒聰穎

標榜近黃金地段 付錢後發真地址

選擇在交通樞紐附近住宿，就是為了「就腳」，但據《南方都市報》報道，將網上訂房平台顯示的地址標記為靠近黃金地段，成為了一些民宿公寓招攬住客的常用手段。報道指出，一家名叫「潮蔓IU廣州南站店」的民宿，顯示其位置與廣州南站直線距離僅386米，然而住客按導航到該定位後，卻沒有看到任何酒店或民宿，致電查問時，對方解釋「你可能找到我們接客點那邊去了，因為我們提供車輛免費接送」。當問及為何不直接將民宿地址寫上時，對方表示「這是網上有規定的，反正我們圖片是房間圖片，跟網上是一樣的」。

另一家名為「加油三哥的民宿（廣州南站店）」則更離譜，住客在平台付錢後，收到的訂房信息卻顯示另一地方的「廣州南行車公寓」，然而這還不是「最終目的地」，之後住客會再收到電話短訊，內容附有房東電話，添加微信後房東才會發來真正的地方，原來是一家位於韋湧村的金爵豪庭公寓（廣州南站店），距離廣州南站足足有2.3公里，如果步行要超過半小時。

本報記者早前嘗試透過網上訂房平台如美團、去哪兒等，搜索廣州南站附近民宿，按照距離排序，顯示距離廣州南站步行85米至100米內的19家民宿及公寓均已下架，當中12家暫無評分，有7家評分為4.5至4.8（滿分為5）的高分。記者翻閱其中一家距離廣州南站步行少於100米、名為「梅梅的民宿」（廣州南站店）的評論區發現，有網友打了低分，反映地址、衛生條件與實際不符等問題。

這類實際店名與地址跟訂房平台不一致的現象，在廣東省其他城市同樣存在。例如惠州南站周邊一家民宿「南站客棧」，在平台顯示定位在惠州南站西行100米。諮詢後店家發來具體位置，店名卻變成「晉生住宿」，距車站逾500米；清遠站附近的「白廟飛來民宿」在訂房平台上標註的地址，也和店家發來的地址完全不一致。

平台監管不足 未有線下核查

據了解，「幽靈民宿」能一直存在的根本原因，與網上訂房平台的監管責任不足離不開關係。在美團商家入駐一欄顯示，旅業入駐分為酒店入駐以及民宿入駐兩種類型，其中酒店入駐需提供商家身分信息、營業執照、酒店照片等資料後，等待審核方可上線接受預訂，而民宿上線則不強制要求提供營業執照。美團客服解釋，民宿上線要求根據當地政策變化，只有在部分特定地方要求證照齊全，而廣州並無特殊要求，民宿店家只要提供房產證或者租房合同，有一兩間房也能上線。至於地址不符的現象，美團客服雖強調店家在後台填寫申請資料時，地址信息必須準確無誤，但被問及會如何核實地址時，該客服只表示店家信息上傳後，會有人在線上審核，但不會有線下核查，若是後續有信息變動，可以先下架訂房功能，再重新註冊。

指違規成本低 律師促當局加強監管

實際上，「幽靈民宿」早於2018年就已存在，國家市場監督管理總局曾表示會加強區域、部門聯動，協助屬地監管部門從源頭上斷絕此問題，然而直到5年後的今日，這些不法商家仍「屹立不倒」。「這個現象一直存在的原因，是某些經營者和平台認為違法違規的成本低，無非退錢而已。」廣州市律師協會餐飲旅遊與會展業務專業委員會主任楊秀宏律師表示，相關行政部門應負起監督管理職責，加強監督檢查力度，依法查處違法違規行為。中國法學會消費者權益保護法研究會副秘書長陳音江則認為，「幽靈民宿」現象實際上是通過虛假信息誤導、欺騙消費者，涉嫌侵犯消費者的知情權和選擇權，甚至包括財產安全權等，相關平台對入駐的商家負有監管責任，從入駐信息、資質審核，到日常監管方面均應主動作為。

相關字詞﹕訂房平台 幽靈民宿 民宿 大灣區

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