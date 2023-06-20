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港聞

港聞二

提「tvb新聞部見一個打一個」 連登網民否認煽惑傷人

【明報專訊】28歲審計員涉於2019至2020年間，兩度在連登討論區留言，煽惑他人傷害無綫電視新聞部員工，案件昨於區域法院開審。控方開案陳辭提及，無綫新聞自「反修例」事件爆發後一直有採訪及報道相關社會事件，案發時有連登用戶點名針對兩名無綫電視職員，被告回覆對方留言稱「唔洗分咁細 成個tvb新聞部見一個打一個」。控方透露或傳召一名無綫高層講述案發期間公司受到的滋擾，案件今日續審。

控方或傳召無綫高層講滋擾

被告范仕文（28歲）昨否認各一項煽惑普通襲擊及煽惑有意圖導致身體受嚴重傷害罪。控方開案陳辭稱，2019年11月8日一則題為「TVB：有人藉周梓樂死亡事件進行堵路」的帖文在連登發布，其中兩則留言為「袁志偉幾時捉去打打靶」及「話咗一百次依家做執行最×街果個叫黃淑明 黃淑明黃淑明黃淑明」，被告使用連登帳號「『屎』路比」在留言下回覆「唔洗（使）分咁細 成個tvb新聞部見一個打一個」。

2020年5月8日，一則題為「cctvb×你老母 明明係郭偉強襲擊陳志全 竟然寫係陳主動糾纏」的帖文於連登發布。被告使用上述帳號留言「舊年一早已經講緊要打×班×街」、「睇tvb係原罪」。其後另一連登用戶留言「CCTVB報假新聞 佢地無資格享用新聞自由」時，被告回應稱「我不嬲都認為要打斷班×街手手腳腳 包保佢地即刻笠水唔敢再報假新聞 叔一燒個次班藍絲廢老靜左一排」。

警方翌年7月拘捕被告，他於警誡下承認於連登發布涉案留言。其後警方檢查被告房間內搜到的手機、平板電腦及手提電腦，發現該些電子裝置均已使用「『屎』路比」帳號登入連登應用程式或網站。

【案件編號：DCCC435/22】

相關字詞﹕區域法院 無綫電視 煽惑他人有意圖而傷人罪 煽惑普通襲擊罪 反修例事件

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