提「tvb新聞部見一個打一個」 連登網民否認煽惑傷人

控方或傳召無綫高層講滋擾

被告范仕文（28歲）昨否認各一項煽惑普通襲擊及煽惑有意圖導致身體受嚴重傷害罪。控方開案陳辭稱，2019年11月8日一則題為「TVB：有人藉周梓樂死亡事件進行堵路」的帖文在連登發布，其中兩則留言為「袁志偉幾時捉去打打靶」及「話咗一百次依家做執行最×街果個叫黃淑明 黃淑明黃淑明黃淑明」，被告使用連登帳號「『屎』路比」在留言下回覆「唔洗（使）分咁細 成個tvb新聞部見一個打一個」。

2020年5月8日，一則題為「cctvb×你老母 明明係郭偉強襲擊陳志全 竟然寫係陳主動糾纏」的帖文於連登發布。被告使用上述帳號留言「舊年一早已經講緊要打×班×街」、「睇tvb係原罪」。其後另一連登用戶留言「CCTVB報假新聞 佢地無資格享用新聞自由」時，被告回應稱「我不嬲都認為要打斷班×街手手腳腳 包保佢地即刻笠水唔敢再報假新聞 叔一燒個次班藍絲廢老靜左一排」。

警方翌年7月拘捕被告，他於警誡下承認於連登發布涉案留言。其後警方檢查被告房間內搜到的手機、平板電腦及手提電腦，發現該些電子裝置均已使用「『屎』路比」帳號登入連登應用程式或網站。

【案件編號：DCCC435/22】