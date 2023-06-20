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《榮光》串流平台再上架 律政司：司法程序展開不評論

【明報專訊】政府早前入稟法庭申請禁制令，禁止傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》（下稱《榮光》），法庭將於下月21日再開庭處理。在政府入稟後，相關歌曲上周突從多個主流串流平台下架，歌曲創作團隊昨稱，將以新專輯形式重新在串流平台上架，並新增3首全新音軌，「堅決反對任何試圖箝制思想及言論自由的行為」。本報分別向保安局和律政司查詢，包括如何回應歌曲原創團隊帖文、會否跟進上架歌曲等。律政司發言人統一回覆稱，由於司法程序已展開，故不會進一步評論。

《榮光》創作團隊Dgx Music昨在其facebook專頁表示：「雖然無法一一回應，但確實明白大家那份『不願連選擇音樂的自由也失去』的心聲。儘管面臨重重困難，我仍會盡力捍衛這份心願。」團隊表示，早前下架音軌已以「2023 Edition」專輯形式在各大音樂平台重新上架，並解釋各平台處理速度不同，部分平台可能尚未顯示，而修復原專輯仍需時間。

本報昨晚約9時瀏覽各音樂平台，其中相關歌曲已在Spotify和KKBOX重新上架，包括《榮光》純音樂、進行曲及聖光版等10個版本；蘋果音樂平台iTunes則暫未更新。

新專輯形式 創作團隊：捍衛選音樂自由

政府本月6日就申請禁制令發新聞稿，提到《榮光》自2019年起廣泛流傳，歌詞內容含有已被法庭裁定可構成煽動口號；歌曲近期多次被錯誤表述為「香港國歌」，對正確國歌《義勇軍進行曲》造成侮辱，對國家和特區造成嚴重損害。創作團隊上周三（14日）曾以「正在處理一些和串流平台無關的技術問題」為由，將歌曲在多個主流串流平台下架。

相關字詞﹕禁制令 反修例事件 願榮光歸香港

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