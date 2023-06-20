國安警檢手機新聞材料 上訴庭拒黎終院上訴

本案上訴人為黎智英，答辯方是警務處長。黎智英兩部手機內的新聞材料，涉及《蘋果日報》案中可能使用的證據。黎一方提出兩項法律爭議：1）根據國安法實施細則頒發的手令，是否受《釋義及通則條例》所規限；2）若否，裁判官批准蒐集針對《釋義及通則條例》所定義的「新聞材料」時，須採取什麼措施確保有正當原因。

官拒批就新爭議上訴

高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長關淑馨及上訴庭法官朱芬齡在判辭指出，上訴方在高院及上訴庭未曾爭議上述兩項法律議題，不曾挑戰裁判官批出手令時有否權衡公眾利益和確保有正當理由搜查新聞材料，不能在此階段批准就新的爭議上訴，單憑此原因已可駁回上訴。

判辭續稱，本案已淪為「學術討論」，因黎智英另入稟針對手機內有新聞材料，要求法庭封存的原訟傳票於去年9月30日被駁回後，警方早已檢取兩部手機內的新聞材料，形容本案最根本的爭議已「不復存在」。雖然上訴方指案件的法律爭議牽涉重大公眾利益，但上訴庭認為由於兩項爭議是新的觀點，遂拒絕批准上訴。

明報記者

【案件編號：CACV 356/22】

（港區國安法）