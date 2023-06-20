鄭：單張獲寄料合法 官：叫郵差把關？

鄭達鴻作供稱，國安法實施後、即2020年7月初，經修訂的競選單張印製了7萬份。辯方大律師潘熙於主問提到，公民黨當時把票站張貼的方格表修改成「無字政綱」，加上該黨尚在制定政綱，為何仍下訂單刊印競選單張？鄭解釋，單張已更改兩項內容，包括刪去反對國安法之說，楊岳橋和郭榮鏗又曾吩咐鄭將單張交予他們檢閱，兩人認為沒問題，香港郵政也審批通過單張。

就鄭的參選政綱有變，3名法官亦先後提問。李運騰先問，鄭認為此舉是否妥當？鄭認為可以是妥當。法官陳仲衡續稱，選民基於鄭較早時提出的政綱投票，但他於正式立選卻改為提出另一些事情，鄭認為隨着時間不同，政綱需符合相關條件。

法官陳慶偉再問，這是否屬於「搬龍門（shift the goalpost）」轉來轉去？鄭承認有轉過，但非轉來轉去，是新法例的變數所致。陳慶偉形容，選民因鄭主張否決財政預算案而投鄭一票，但後來告吹。鄭認為，支持者會視乎相關事宜當時是否合法去投票。

（初選案）

（港區國安法）