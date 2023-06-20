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港聞二

稱國安法首日公民黨議定改政策 鄭達鴻：否決權屬威脅 非必實行

【明報專訊】「35+」初選案昨踏入第69天審訊。前公民黨區議員鄭達鴻自辯稱，公民黨在《港區國安法》生效當晚召開緊急會議，主席梁家傑稱否決財政預算案只是爭取「五大訴求」的籌碼，絕非癱瘓政府。鄭達鴻形容，公民黨將運用否決權視為威脅，不一定付諸實行。法官陳慶偉質疑，政府運作建基於3個權力分支，該黨主張時任特首林鄭月娥下台，並拒絕任命終院首席法官張舉能，屬有意癱瘓政府，鄭達鴻表明不同意。

黨內「論壇天書」 發言不用有邏輯

參加香港島初選的鄭達鴻第三日出庭自辯。鄭曾於選舉論壇談及否決預算案，辯方甫開庭時展示名為「論壇天書」的文件，稱一旦進入立法會，各人會運用《基本法》權力否決預算案，逼特首回應五大訴求。鄭稱，論壇天書由時任黨魁楊岳橋的助理等撰寫，代表該黨的統一口徑，他跟隨黨立場發言。根據論壇天書「說話技巧」一欄，各人發言不用有邏輯和結構。法官李運騰閱畢笑言，這到底是否一種技巧，庭上傳出訕笑。鄭解釋，這是指選舉期內的言論不必追根究柢，選舉完結後就按實際情况處理。

國安法下改為不再否決所有議案

鄭達鴻透露，公民黨2020年6月30日晚上開會討論國安法條文，出席者包括元老余若薇、梁家傑、吳靄儀，時任立法會議員楊岳橋、郭榮鏗，以及他和李予信等，經討論後認為否決預算案仍合法，但達成3項政策改動，包括由主張否決一切議案改為不再否決所有議案（見表）。鄭引述梁家傑在會上稱，預算案否決權和民主派的議會關鍵少數否決權一樣，「重點唔係否決，而係當你話會否決，對方知道你可以否決」，一旦雙方展開政治談判，對方提交良好議案避免否決，就是良好管治（good governance）。

倘政府寸步不讓 稱合法下表意見

法官陳慶偉質疑，不認為公民黨和鄭達鴻當時將港府視為良好政府（good government）。鄭回應稱，公民黨會批評政府，但相信透過選舉可扭轉雙方印象。被問到若港府寸步不讓，拒絕回應五大訴會如何做，鄭說會在合法權限下表達意見。李官則稱，公民黨的政策改動相當重要，重點不是黨內閉門決議，而是要告知大眾。鄭承認黨內無討論應否向公眾交代，公民黨僅在facebook稱審視過國安法條文，其後在競選單張反映政策變化。

政綱改「以言入罪 無字政綱」

國安法生效後，鄭達鴻在選舉單張刪去「力抗國安法」等承諾，將政綱字眼改為「以言入罪 無字政綱」。鄭解釋這是政治語言，國安法實施後「有啲嘢可能唔講得」，但法例未必清晰說明。法官陳慶偉關注，公民黨聲稱「以言入罪」有何意思。鄭稱有「黃店」擔心張貼標語會觸犯國安法，鄭亦有幫忙除掉單張，後來他在立會選舉遭取消資格和選舉延期，故未有公開修改後的政綱。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

（港區國安法）

相關字詞﹕鄭達鴻 公民黨 否決權 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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