太古資助百港生內地讀科創實習

【明報專訊】太古集團推出「香港青年科創英才」計劃，為100名獲內地高校理工專業本科取錄的本地青年提供現金資助及職業指導，獲選者有機會到訪內地科研重鎮及獲科研機構實習機會。太古集團主席白德利表示，內地科創發展迅速，相關教育水平不斷提高，該計劃可為香港年輕人提供更多機會和支持。昨日出席計劃啟動儀式的政務司長陳國基稱，該計劃可大大助力港青擴大視野、積累工作經驗，同時加深他們對國家科技發展的認識。
限獲內地高校理工本科取錄者
該計劃預計在2023至25年遴選100名在港成長、品學兼優並獲內地高校理工學院本科取錄的青年，提供每人每學年4萬港元現金資助，以應付本科學習期間學費和生活費，涵蓋整個學習期。
職業指導方面，在教育部、中國科協、中聯辦等多個部門支持下，將安排獲選者參與研學團，包括到訪內地科研重鎮，參觀科研機構與科創企業等，以及參與暑期實習，由該計劃提供科研機構或科創企業的實習機會及實習津貼。清華大學智能產業研究院長、中國工程院士張亞勤會為獲選者提供指導方向。
白德利稱，計劃可為香港年輕人提供更多機會和支持，幫助他們更了解中國內地的科創產業發展，從而為香港發展成為國際創科中心做出更大貢獻，並推動香港融入國家發展大局。
該計劃申請期為6月16日至8月15日，申請人可到太古集團網站申請，須持香港永久居民身分證及港澳居民來往內地通行證，並獲內地高校理工專業本科取錄。