太古資助百港生內地讀科創實習

限獲內地高校理工本科取錄者

該計劃預計在2023至25年遴選100名在港成長、品學兼優並獲內地高校理工學院本科取錄的青年，提供每人每學年4萬港元現金資助，以應付本科學習期間學費和生活費，涵蓋整個學習期。

職業指導方面，在教育部、中國科協、中聯辦等多個部門支持下，將安排獲選者參與研學團，包括到訪內地科研重鎮，參觀科研機構與科創企業等，以及參與暑期實習，由該計劃提供科研機構或科創企業的實習機會及實習津貼。清華大學智能產業研究院長、中國工程院士張亞勤會為獲選者提供指導方向。

白德利稱，計劃可為香港年輕人提供更多機會和支持，幫助他們更了解中國內地的科創產業發展，從而為香港發展成為國際創科中心做出更大貢獻，並推動香港融入國家發展大局。

該計劃申請期為6月16日至8月15日，申請人可到太古集團網站申請，須持香港永久居民身分證及港澳居民來往內地通行證，並獲內地高校理工專業本科取錄。