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公務員私醫洗牙擬8月推 議員質疑助搶公營人手

【明報專訊】公營牙科服務人手短缺，政府擬於今年8月推出為期18個月的「牙科服務（洗牙）先導計劃」，全額資助合資格公務員等到私營牙科診所洗牙。立法會文件顯示，先導計劃不涉額外支出。昨於立法會公務員及資助機構員工事務委員會上，有議員關注政府「條數點計」，公務員事務局常任秘書長梁卓文回應稱，近年部分公營牙科診所因人手不足停開，局方調動所省資源支付計劃。選委界議員黎棟國形容該計劃只能「止咳」，利用本來無用的資源「頂住先」，冀政府提出長遠方案維持公務員牙醫服務。

稱內部調資源 不涉額外支出

立法會文件顯示，衛生署將邀請逾14萬名公務員及合資格者參與先導計劃，有19間私營機構轄下逾100間診所提供服務。先導計劃將於推行約12個月後檢討，決定完成後未來路向。梁卓文稱有關計劃並非新福利，而是「追落後」，期望14萬名合資格者也可於18個月計劃期內到私營機構洗牙一次，預計每月約7000至8000人受惠，並會研究私營界別能否加大服務量。他稱計劃有助騰出公營牙科名額，減低輪候時間。

衛署80牙醫空缺

議員陳振英關注，先導計劃會令私營牙科服務需求大增，搶走公營牙科人手，長遠構成惡性循環。衛生署長林文健回應稱，截至上月衛生署牙醫人手空缺達80，政府早前已提出修訂《牙醫註冊條例》，探討包括引入非本地培訓牙醫等途徑增人手。

被問到先導計劃如何不動用額外開支，梁卓文稱近年部分公營牙科診所關閉，節省一定資源，局方將利用內部資源調配執行計劃。翻查資料，衛生署過去3個年度分別預留約24億至27億元作公務員醫療及牙科服務，最終實際開支較預算低19.1%至27.1%，本年度則預留27.6億元，較上年度實際開支多四分之一。

3區擬增公營牙科門診

梁卓文補充，當局計劃於觀塘、柴灣及將軍澳增設公營牙科診所，又稱目前公務員預約覆診需「每個月頭一個工作日鬥快打電話」，做法帶來不便，當局正研究更改預約方式，料快有定案。

相關字詞﹕衛生署 公務員事務局 牙科服務（洗牙）先導計劃 牙科 牙醫註冊條例 牙醫 公務員

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