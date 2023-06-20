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港聞二

捱斬麥當勞經理脫危 下屬今提堂

【明報專訊】西環山道麥當勞分店前日發生持刀傷人案，38歲男經理疑因不滿一名男職員工作表現而起爭執，員工其後在附近肉檔取去雙刀施襲，遇襲經理昨日由危殆轉為嚴重，據悉已由深切治療部轉至神經腦外科病房留醫。被捕29歲陳姓疑犯昨被落案控告一項傷人罪，今日在東區裁判法院提堂。

施救者為消防總隊目

涉事麥當勞昨拉上鐵閘及窗簾未有營業。根據網上流傳相片及短片，事發時一名身穿背心男子從後緊抱受傷流血王姓餐廳經理，據悉為休班消防總隊目。消防處回覆時證實案發時一名消防總隊目身處食店，發現一名男子受傷且流血不止，隨即向該男子急救及留守現場，等待救護人員支援，並於現場協助警方調查。該處稱該消防總隊目服務消防處逾20年，現駐守旺角消防局。

事發時現場有小孩慶祝生日，亦有員工稱「嚇到喊」。臨牀心理學家葉妙妍表示，如目擊嚴重身體傷害或死亡威脅事件，有可能出現創傷後壓力症（PTSD），情况因人而異，目擊事件詳細程度、目擊者年紀、認知能力等亦會有影響。她說，如出現急性壓力症狀，例如腦海反覆出現相關影像、逃避與事件相關的人、過度警覺或驚嚇、失眠、易怒，亦屬正常，通常會隨時間慢慢平復，若維續3至4周都沒改善，可考慮尋求輔導。

事發小孩慶生 籲留意孩子PTSD

葉妙妍表示，幼兒言語表達能力相對欠佳，出現創傷後壓力症亦未必懂表達，家長可留意子女發噩夢、扭計、發脾氣、胃口欠佳等情况有否增加，應協助子女維持正常規律的生活作息，多陪伴並給予安慰及支持。她又說，若受影響市民短期內不想接觸相關事件或重回舊地屬正常，如有員工因事件而情緒困擾，公司應聘請專業人士就相關危急事故提供小組及個人輔導；若情緒仍未能平復，公司可考慮安排暫調員工至其他分店工作或休假。

相關字詞﹕斬人 麥當勞

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