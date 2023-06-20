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虐10童踩兩歲孩臉 童樂居職員認罪 求情稱一度須顧23童 疫下小孩情緒差曾自殘

【明報專訊】香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，一名56歲前幼兒工作員昨承認其中11項虐兒罪，是首宗在區院認罪的童樂居案件。案情揭示，她涉及虐待10名兒童，其中一名兩歲男童更被襲擊10次，包括穿運動鞋的被告用力踩向其臉，再踩其右臂約20秒。辯方求情稱，案發時除人手不足外，新冠疫情下兒童不能外出，出現情緒問題，有兒童自殘、持鎅刀揮舞，對被告和同事帶來極大挑戰。案件押後下周一（26日）判刑，其間被告續准保釋。

一童遭十襲 認11罪下周判刑

案件累計有34名職員被起訴，其中16人的案件在裁判法院處理，另18人則在區域法院處理，包括被控共13項虐兒罪的被告陳麗娟（現56歲），她承認其中11罪，另兩罪存檔法庭，控罪日期橫跨2021年11月20日至12月18日，涉及虐待共10名1至3歲的兒童（見表）。

前院童撰求情信感激關愛

辯方求情呈上一名被告曾照顧的女童的求情信，感激被告十分關愛她。女童現已長大成為護士，被告亦有出席她的大學畢業典禮。被告在童樂居任職30年來除一次要動手術外，不曾請病假，親友、童樂居前院長亦有為她撰求情信，描述被告熱愛工作、有愛心，曾多次自掏腰包為兒童添置衣服和理髮用品，亦義務為兒童理髮，所有同事都喜歡和她共事。

原屆退休 院長哀求下留任

辯方續稱，被告本應已屆退休年齡，因當時人手不足，在院長哀求下留下，閉路電視片段可見，案發時童樂居工作員與兒童比例達1比8甚至超過1比10，被告更曾獨自照顧23名兒童，加上疫下兒童不能外出，出現情緒問題，童樂居電視機和玻璃窗被損壞，甚至有兒童自殘、持鎅刀揮舞，對被告和同事帶來極大挑戰，或因而令一直關愛兒童的被告「做錯咗決定」。辯方強調被告無意推搪罪責，被捕後很快決定認罪，亦明白自己犯錯，一直未能原諒自己。

被告承認的案情稱，她1987年完成幼兒工作員基礎課程，1989年入職童樂居。被告多次將幼童抓起到半空，並扔在地墊上，令兒童頭撞地墊；又曾用水樽撞向兩歲男童B的口部，強行餵他飲水，令其頭部撞到背後的混凝土牆數次及喊叫大哭，並掌摑其臉；兩歲女童C則被以水樽撞向面部，被告又在她喝水時突然拍打其臉，令她向後跌及哭泣。

【案件編號：DCCC 541/22】

相關字詞﹕區域法院 幼兒工作員 虐待兒童 童樂居 香港保護兒童會

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