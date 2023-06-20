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港聞

港聞二

擬允四眼者投考 消防隊長體能測試調至最後階段

【明報專訊】近年紀律部隊面臨招聘困難，繼警務處調整投考要求後，消防處亦計劃放寬消防隊長入職要求，其中消防隊長體能測試今年起將調動至招聘最後階段進行，消防處長楊恩健亦表示計劃容許戴眼鏡者投考消防隊長。有工會認為現時科技先進，加上參考外國經驗，錄取戴眼鏡的申請人後，消防員進入災場救援風險並無增加。

消防處回覆本報稱，積極研究放寬消防隊長（行動）及消防員（行動/海務）的入職體能及視力要求門檻，希望能吸引更多有興趣者加入，並稱今年開始將消防隊長體能測試放在招聘最後階段進行，預計明年中才有足夠數據檢視成效。

以往四成報考者未過體測

處長：現欠110名消防隊長

據消防處數字，2022/23財政年度有2280人投考消防員，359人獲取錄，佔約16%；消防隊長有2036人投考，55人獲取錄，佔約2.7%。楊恩健日前接受《南華早報》訪問，稱現時欠缺110名消防隊長，過往有四成人未能通過體能測試，因此關注投考者有否足夠時間準備，或是否了解要求，故將體能測試推到最後階段，讓參加者有多5個月時間訓練。

香港消防主任協會主席何振邦稱工會歡迎處方調整措施，指目前欠缺消防隊長人數佔整個職系約一成人手；又稱由出現空缺至完成訓練填補以約兩年起計，加上現為退休高峰期，認為情况不理想，期望調整措施後有助逐步解決人手招聘滯後。

工會：戴眼鏡入火場無增風險

何振邦透露，處方研究相關調整「已醞釀一段時間」，他認為現時科技先進，加上參考外國經驗，錄取戴眼鏡申請人後，消防員進入災場救援風險並無增加。他說雖然申請人可先做激光矯視再投考，惟部分人因應投考消防員視力要求較高，改為投考其他文職或紀律部隊。對於將體能測試延至最後階段，他認為沒有減低對申請人的體能要求，做法可防止「嚇怕」有意投考者，讓他們清楚要求後再測試。

翻查澳洲消防招聘網站，戴眼鏡者在當地投考消防員，要通過測試要求，包括做劇烈活動時眼鏡不會脫落；近視和遠視患者視力仍須符合一定標準；為免出現脫落情况，仍不允許戴隱形眼鏡。

另據英國多塞特郡和威爾特郡的消防招聘網站，投考者獲准戴眼鏡或隱形眼鏡，惟先要在體檢時通過視力測試。

相關字詞﹕招聘 消防處

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