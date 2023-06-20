失業率維持3% 勞聯憂未反映輸勞影響

11.3萬人失業 減1300

據政府統計處公布最新數字，3至5月期間總就業人數約367.4萬，較上月公布的2至4月數字增約1.79萬；最新失業人數為11.3萬，就業不足人數為4.44萬。各行業失業情况不同（見表），「零售、住宿及膳食服務業」失業率維持4.2%不變；部分行業的失業率錄得下跌，其中建造業由4.5%跌至4.3%。職位空缺方面，勞工處在3至5月平均每月錄得約10.6萬個來自私營機構的空缺，按年升40.1%。

譚金蓮稱有職位減薪

憂機構造缺人假象 施壓輸勞

譚金蓮向本報稱，自3月新冠疫後復常起，各行業工友工作量增加，惟仍有人在「搵工階段」或開工不足，形容社會逐步復常，但部分人就業環境未改善。

政府相繼公布擴大人才清單、引入建造業及運輸業外勞，譚形容有少許憂慮引入外勞影響本地勞工就業情况，而相關問題未必會反映在失業率數字中。譚金蓮以機場客戶服務員為例，以往以月薪1.4萬元招聘，近日有工友反映已降至1.1萬元，憂慮部分機構或會透過減人、減底薪手法造成招聘困難現象，再向政府施壓要求輸勞，令本地勞工漸漸只可選擇當散工或替工，致他們「向下流動」，造成惡性循環。