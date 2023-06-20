批輸勞事先沒諮詢 勞顧會勞方委員離場抗議

至於會否重新審視或暫緩准許26個工種輸勞的計劃，及有否相關人力短缺和供求數據，勞工處指出，補充勞工計劃下一般不得輸入26個指定職位類別及非技術或低技術職位，是由於過往該等職位的空缺數目處於較低水平，故需限制輸入勞工從事相關工作，然而目前多個行業正面對人力短缺問題，明確顯示有關規定已不合適。該處稱，為了在本地勞工優先就業及容許僱主有較大彈性輸入勞工之間取得適當平衡，政府會暫停執行有關規定兩年，諮詢勞顧會等主要規定維持不變。

勞方批未經分析 一次過鬆綁

勞顧會昨晨近11時開會討論輸入外勞方案，6名僱員代表約12時半提早離場。勞方委員、工聯會林偉江批評政府「先公布，後諮詢」，政府代表在會議只是將已公布的信息再說一次，批評政府不重視勞顧會成員意見。他不滿政府一次過放寬26個工種輸勞限制，「完全不可接受」，質疑政府放寬措施時並沒有數據及客觀分析哪個工種欠缺多少人，故會上討論調整補充勞工計劃時，勞方代表決定一致離場表達不滿。至於有否其他行動，他說要看政府有何回應。

另一勞方委員、勞聯譚金蓮指出，政府推出輸入外勞新方案時屬「知會，不是諮詢」，故離場抗議。她稱政府擬放寬輸入的26個工種，普遍沒太多技術要求，涉及不少婦女等基層會投身的行業，認為放寬會對工友引起巨大衝擊。她亦要求政府就兩個行業輸入勞工計劃設日落條款。被問勞方委員會否總辭以表達立場，她說仍要諮詢勞工界意見，不能排除任何計劃。

資方委員：輸入名額不大

料不影響本地就業

多名資方委員支持輸入外勞。資方委員何世柱認為，香港若要盡快復常，一定要有足夠勞工支持經濟發展，並指本港前景好，問題是如何把握機會找到足夠人手發展商機。對勞工界擔心擴大輸勞後本地勞工薪酬待遇難提升，何說本港就業率高，但仍有很多地方需要發展，香港近年失去16萬勞動力，政府推出的行業計劃所訂立的輸入名額不大，料不會影響本地工人就業機會和薪酬待遇。

另一資方委員施榮懷表示，政府公布的輸入勞工計劃已有很多措施幫助本地培訓，又指僱主如在香港請到人，沒人會願意輸入勞工，強調僱主都很希望本地工人就業優先。

院舍輸入護理員特別計劃昨首日接受申請，容許所有類別院舍可申請輸入護理員。社署發言人回覆稱，截至昨午5時共收到200間院舍就特別計劃遞交配額申請，預計申請的審批時間約兩個月。