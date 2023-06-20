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港聞二

灣仔站幕門未啟 20客打開逃生門落軌 港島線受阻1小時 港鐵籲非緊急情况勿打開

【明報專訊】港鐵港島線列車服務昨晚一度受阻近1小時，港鐵深夜表示，昨晚約8時05分，一列往堅尼地城方向的港島線列車，駛到灣仔站停車後，由於車門和月台幕門未有如常自動打開，車長正與車務控制中心處理期間，列車上有乘客自行打開車尾的緊急出口斜道，約20人走落路軌位置，令港島線列車服務受阻，上環至鰂魚涌一度暫停服務，直至晚上約9時逐步回復正常。

港鐵表示，事發期間約有20名經斜道離開車廂的乘客其後於月台職員協助下返回月台，而車上其餘乘客亦在職員協助下經車門及月台幕門正常離開車廂。

港鐵呼籲乘客，如遇非緊急情况，切勿自行打開緊急出口斜道；請乘客在車廂耐心等候並留意車廂廣播，職員會盡快作出指示，及提供協助。

警方表示，昨晚約8時11分接獲報案，稱港鐵灣仔站一列往堅尼地城方向的列車，到站後沒有開門，惟車尾的逃生門被打開，其後乘客已全部離開車廂，警方暫將案列作「求警調查」。

港鐵表示事發後為安全起見，車務控制中心暫停附近列車駛進灣仔站；處理事件期間，港島線列車服務需要調整，港鐵安排了接駁巴士行走鰂魚涌站和上環站；在確保安全後，列車服務於晚上9時02分逐步恢復正常。

港鐵昨晚8時16分宣布，由於灣仔站有人打開列車緊急出口斜道，港島線列車服務受阻，上環站來往鰂魚涌站暫停服務；堅尼地城站來往上環站約5分鐘一班，鰂魚涌站來往柴灣站約8分鐘一班。金鐘站有大批乘客在月台等候，港鐵派職員指示乘客前往乘搭接駁巴士。

田北辰促換有CCTV國產列車

「懸紅緝拿滋事分子」

實政圓桌立法會議員、前九鐵主席田北辰昨晚在社交媒體發帖文稱，港鐵應盡快將沿用約40年的英國製列車（M-Train）更換為裝有閉路電視的中國青島四方製列車「Q-Train」，日後若再發生同類事件，可以將擅自打開緊急出口的乘客「繩之於法」。田北辰又建議港鐵懸紅緝拿滋事分子，避免再有人仿效，影響列車運作。

灣仔站暫停服務期間，仍有不少市民入閘，並前往月台，羅女士說不知道服務暫停，不知道如何轉車到黃大仙，她向職員查詢後，獲指示先到會展站，但她表示不知道如何前往會展站，批評港鐵安排混亂。同樣在月台等候的陳先生亦表示不知道該站暫停服務，相信服務很快回復正常，繼續在站內等待至服務恢復。

列車恢復未見職員協助

乘客問傳媒「能否上車」

列車服務恢復運作後，有數十名乘客到月台候車，其間未見有職員在場協助乘客。有乘客表現得不知所措，問在場傳媒是否能上車，後來聽到廣播「列車即將開出，乘客請勿靠近車門」時，隨即登上列車。

從西灣河站出發的趙女士表示，與姊姊晚飯後打算乘搭港鐵到灣仔再轉車回家，但列車在西灣河站遲遲未開出，大約在車廂內等候了10多分鐘，「唔知（發生什麼事），廣播好細聲，冇閂門等咗好耐」，當時未見有職員在月台提供協助。

相關字詞﹕港鐵事故 港鐵幕門

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