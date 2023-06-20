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主控伍淑娟確診 立場案控方結案延一周 稱雙方陳辭400頁難交他人

【明報專訊】「立場新聞」涉串謀發布煽動刊物案，今年4月完成控辯雙方案情後，押後昨於區域法院續審，原定結案陳辭。控方代表確診新冠病毒，須押後續審。控方原擬押後兩周續審，遭辯方反對，強調案件至去年10月開審，「發夢都冇諗過」續審至今，又形容案件對兩名被告「係好大好大嘅一個負擔」，冀盡快審結案件。主審法官郭偉健下令案件押後一周，下周一（26日）續審。

代表控方的署理高級檢控官徐倩姿甫開庭表示，署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟（圖）前天確診新冠，出現喉嚨痛、有痰等病徵，「徵狀唔輕」，希望押後兩周，待伍「恢復聲線」及有精神處理3天的結案陳辭。徐倩姿亦強調，本案涉及大量法律爭議，雙方結案陳辭總計逾400頁，難以轉由其他大律師處理。

控方申兩周 辯方：只3天病假

辯方資深大律師余若薇稱，自己審訊期間亦曾確診，但案件沒因此中斷。她指出，案件去年10月開審，「我哋發夢都冇諗過呢，半年後都仲喺法庭」，押後對辯方影響極大，尤其第三被告時任署任總編輯林紹桐（34歲，編輯）原定9月出國深造，已獲著名大學錄取，因案件未審結而未能確定何時入學，第二被告前總輯鍾沛權（52歲，無業）則未能計劃就業。

辯方續稱，昨天與徐倩姿通電話時，對方告知只需押後一周，加上伍淑娟的醫生紙只批出3天病假，希望可本周五或下周一續審，否則她的兩名副手均要離港，未能處理本案，強調冀盡快結案，「可以了結咗一件事囉」。

倘下周未癒 官：副將都要上

郭官終將案件押後一周續審，若屆時伍淑娟的情况仍未可開始結案陳辭，或需要徐倩姿頂上，「將軍上唔到場嘅，副將都要上㗎喇」。

【案件編號：265/22】

（立場新聞案）

相關字詞﹕確診新冠病毒 林紹桐 鍾沛權 串謀發表煽動文字罪 立場新聞

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