李兆基婿「個人身分」反對 稱多替代

恆地：個人發言不代表集團

恒基兆業發展有限公司執行董事兼香港哥爾夫球會前會長李寧為昨會上首名申述人。他稱，政府目前已提出「北部都會區」方案，未來10年亦有棕地供應等可用作興建公營房屋，認為社會已有更多覓地建屋選擇，亦更合理，政府應重新審視需否在高球場建屋。他續稱，建屋將影響高爾夫球運動發展，質疑城規會委員「甘心做對香港市民和納稅人毫無責任感的政府傀儡嗎？」

據了解，李寧昨日發言屬臨時安排。規劃署回覆本報查詢稱，李寧原先已安排高球會代表其發言，但因應他昨日臨時出席，經城規會及高球會溝通後，由李寧親身發言。恒地回應本報查詢稱，李寧以個人身分發言，不代表集團。

溫文儀質疑土供組越權

房委會大會前委員兼現任醫管局大會成員溫文儀亦有發言反對高球場建屋。他稱，當時土地供應專責小組提出土地供應的改善措施，亦只是舉出高球場建屋為例子，無責任指出指定選址的用途，認為土供組有越權之嫌。他又說，高球場具歷史價值及文化，不應用作建屋。翻查資料，溫文儀曾任恒地董事，他昨回應本報查詢稱，擔任恆地董事已屬20多年前的事，發言非代表恒地。

翻查資料，恒地於高球場周遭亦有發展住宅項目，包括位於青山公路古洞段88號的高爾夫‧御苑，該屋苑毗鄰高球場，屋苑分層大廈的中高層單位均有綠化景致，各幢洋房則沿着高爾夫球場外圍而建。屋苑2017年初開售。