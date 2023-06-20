認覓地超額 政府：棄高球場或損供應 指多土地不在政府手 憂棕地作業者提同樣要求

粉嶺、上水及元朗東規劃專員陸國安昨於會上稱，政府目標未來10年提供約30萬個公營房屋單位，而政府已覓得土地可供興建約36萬個公營房屋單位，較目標多約5.9萬個。他稱，多出的單位包括高球場1.2萬個單位，但政府仍會保留該建屋選項，因球場屬政府土地。他又說，未來10年房屋供應中後5年的土地不在政府手上，故不能因多了5.9萬個單位便掉以輕心，或隨便放出任何選項供應。他又憂慮，各受影響者如被收地的棕地作業者亦會向政府提出同樣要求，令政府提供房屋的工作很困難。

收地後辦高球歸康署管 對象公眾

粉錦公路以東即高球會的32公頃用地（舊場）的短期租約今年8月31日屆滿，政府將按計劃於9月1日收回用地，收地後由康文署負責管理和保養工作。何珮玲昨稱，康文署至今未有最終具體安排，「9月1日之後點，想考慮不同方面後公布」，假使要進行高球活動，亦屬康文署管理的活動，對象亦應為公眾人士。

現時西貢的賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場是香港唯一公眾高球場，訂場平日全日通行證收費360元，半小時草地實踐練習收費100元。

早於上兩場公聽會，已有多名與香港哥爾夫球會相關者發言，昨亦有近30名相關者表達意見，包括多名政商名人（見表），當中除代表公屋聯會的總幹事招國偉及新思維副主席崔定邦支持於高球場建屋外，其餘一面倒反對（見另稿）。高球會昨亦安排多名交通顧問出席會議，指出建屋將影響當區交通，並對北區醫院構成一定風險。

建築師倡建公園非建屋

不過，曾任職建築署的著名建築師馮永基以個人身分出席公聽會，他申報自己非高球會會員，認為應收回高球場舊場用作興建中央公園，因該址屬最後一片具「香港價值」的地方。他稱，應將32公頃用地改為公共空間，容許全港市民享用。他又分享，以往曾到訪高球場，認為其風景比「蘇格蘭更美麗，點解可以起樓」。

公屋聯會：關乎達長策目標否

至於支持建屋的招國偉稱，本港公營房屋「頭輕尾重」格局至今仍未有根本改變，仍存在較大缺口，認為政府已覓地興建31.6萬個公營房屋單位，當中包括高球場部分用地，認為項目對未來公營房屋供應能否達至「長策」目標的影響不能忽視。

新思維崔定邦則稱，體育運動與房屋發展需取平衡，並需首要考慮基層居民。他稱，擬議興建公營房屋的9公頃用地為熟地，且鄰近北區醫院及祥龍圍邨，又說讓居民集中使用公共交通服務可解決交通問題。

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