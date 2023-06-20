李夏茵：研增「有條件釋放」 精神科病人支援

李夏茵昨在立法會衛生事務委員會稱，擔心部分有精神健康需要，或有暴力傾向者因自願入院而未獲「有條件釋放」機制涵蓋。她透露正研究如何在社區向獲「有條件釋放」出院者提供更多支援，又提到部分病人家屬不了解何謂精神病、病人何時需要求助等，認為相關病人出院後或不適宜回家。她強調政府非常重視市民精神健康，惟相關問題亦涉及社會風氣和教育等，須多角度為市民提供全方位照顧，相關議題不應「過度醫療化」。

指相關議題不應「過度醫療化」

鑽石山荷里活廣場月初發生謀殺案，立法會選委界別議員江玉歡質疑，局方日前稱案件與精神科人手資源無關的說法屬過早「落閘」。李夏茵稱，涉事精神病患一直遵從流程覆診，亦有接受社區支援服務，當局紀錄亦似乎不涉人手不足導致照顧上有疏忽。

政府2013年曾做全港精神健康普查，議員林素蔚關注會否再做，以識別「隱形患者」。李夏茵稱已委託大學為指定年齡層的市民做精神健康調查，相關計劃自2019年開始，除了已公布針對6至17歲年齡層的報告，盼今年內能收到針對15至24歲，以及60歲或以上群組的報告，精神健康諮詢委員會將因應報告的結果研究服務。