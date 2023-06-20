中學生養馬蹄蟹 14年野放600隻

海洋公園保育基金早於2009年與城市大學合作推行「馬蹄蟹校園保母計劃」，每年挑選10至30間中學，讓學生在研究人員協助下在校園學習飼養馬蹄蟹，並觀察和記錄馬蹄蟹幼體生長過程，約半年後再將馬蹄蟹放歸自然。溫翰芝說，在計劃尾聲放生馬蹄蟹，不但能讓同學親自接觸馬蹄蟹的棲息環境，亦能提升野外馬蹄蟹數量。計劃踏入第15年，歷來已有超過600隻馬蹄蟹回歸自然。

參與計劃的學生平日會輪流監察水質，例如氨濃度和鹽度，也會為馬蹄蟹餵食豐年蝦。學生更能運用創意與科學知識，增添如自動餵食器及實時監察系統等養殖設備。有學生笑言馬蹄蟹猶如寵物，「養得耐有感情」，希望馬蹄蟹放生後一切順利。

學生：養得耐有感情

雖然幼年馬蹄蟹野外存活率低，但溫翰芝稱，計劃能引起學生對環境保育的興趣，帶來長遠影響。除養殖馬蹄蟹，「馬蹄蟹校園保母」亦會教育公眾，自製宣傳材料擺街站，提升市民對馬蹄蟹及泥灘保育的意識。現為大專一年級生，中二已參與計劃的榮仔說，擺街站的經驗令他萌生對環境保育的興趣，故中學畢業後選擇修讀環境保育學課程。

海洋公園保育基金總監祝效忠稱，期望計劃未來能進一步推廣至小學生及企業，擴大公眾參與；亦會舉辦泥灘清潔等活動，減少微膠粒對海洋生物的傷害。