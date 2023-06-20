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港聞二

國泰下月北上聘空服 內地線增普通話人員

【明報專訊】國泰空中服務員涉歧視事件爆發後，國泰成立由行政總裁林紹波領導的跨部門工作小組全面檢討。林紹波昨向全體員工發信稱檢討工作仍在進行，但未來數月將推出數項優化措施，包括7月起在內地招聘機艙服務員，並向所有機艙服務員提供新增的「服務文化培訓」。國泰亦會新增津貼，若機艙服務員能使用多於一種亞洲地區語言，每月可獲額外津貼，機艙服務員名牌上亦將清晰顯示可提供服務的語言。

運輸及物流局回覆本報查詢稱，知悉國泰就改善機組人員服務水平初步提出一些實質措施，並將於下月起推行，局方會繼續跟進國泰的檢討工作，確保航空公司從根本上改善，以讓不同背景乘客也可享有同樣優質的服務。局方又稱，機艙服務員不屬於「航空業輸入勞工計劃」涵蓋的工種，相關計劃將於7月起接受申請，詳情有待公布。

林紹波在信中表示，工作小組仍積極查找問題癥結、分析根本成因及探討改善方案，但同時會在未來數月落實多項優化措施。他表示，考慮到講普通話的顧客日漸增加，集團須相應擴大機艙服務團隊的普通話服務範圍，會優先在往返內地航班增加講普通話的空服員，並確保每班往返內地的航班在8月起均有普通話機艙廣播。

名牌顯服務語言 多於一種獲津貼

他表示，空服員名牌上將清晰顯示可提供服務的語言，包括普通話及其他亞洲地區語言；若空服員能使用多於一種亞洲地區語言，可每月獲額外津貼。集團又計劃下月啟動在內地招聘空服員，強調團隊仍以香港員工為主，但為配合整體顧客需求，亦會從香港以外地區招聘。

國泰亦會為員工新增「服務文化培訓」，林紹波表示是為了讓機艙服務員重新了解如何為所有顧客提供一致、貼心的服務，並鞏固多元包容文化，新培訓項目將配合入職、晉升及推出新服務等現有培訓，日後會進一步延伸至其他顧客服務團隊的培訓中。

本報向國泰查詢有關措施詳情，截稿前未獲回覆。根據國泰年報，2022年度國泰航空全球僱用16,462名長期員工，其中約77.3%為駐港員工，其餘為外站人員。按僱用類別劃分，飛行人員佔16.3%，機艙服務員佔38.4%，地勤人員佔45.3%。

相關字詞﹕普通話 林紹波 機艙服務員 歧視 國泰航空

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