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港聞二

屢增案情以外證物 辯方斥「沒完沒了」極不公

【明報專訊】控辯雙方的爭議源於控方在盤問時呈遞210份新文件，涵蓋控方案情未曾提出的指控。辯方資深大律師余若薇四度反對控方在完成控方案情後加入新證物，形容控方猶如「魔術師」般變出新文章，對辯方極不公道，更曾十四度質疑控方的盤問範圍一再擴闊、與案無關，「真係沒完沒了」。主審法官郭偉健判斷新增證物及盤問內容與本案相關，控方有權提出，不見得對被告不公，但在盤問尾段亦五度介入，打斷控方提問。

控：憑17文難證煽動 辯方四度反對提終止聆訊無效

圍繞證物的爭議始於開審首天，辯方質疑控方提出的17篇煽動文章中，10篇超出法定的半年檢控期限且已下架，惟郭官裁定控方可繼續以17篇文章提控。審訊第4天，控方再翻出557篇警方沒有交出的立場文章，引發辯方申請永久終止聆訊，控方當時稱他們已不能使用該557篇文章提控，「其實對控方先至係失利」。郭官拒絕永久終止聆訊，將於裁決時交代理由。

控方在盤問階段新增210份文件，包括控方原稱已不能使用、在上述557篇新文章內的13篇立場文章。辯方四度反對，質疑控方案情已結束，理應不能呈新證物，更不應該偏離檢控基礎的17篇文章，強調「即使佢哋兩位（被告）被定罪，案件審訊過程都要公平公正」；控方則認為單憑17篇文章，難以判斷是否有煽動意圖，須從立場其他文章推論。

郭官批准大部分證物呈堂，主張控方有自由選擇以不同方式盤問，法庭不應干涉，而新增文章涉及控罪中的煽動意圖，是審訊中最重要的議題，控方有權發問，被告亦應有機會回應，「唯一的保留」是辯方在短時間內收到文件，可容許被告與律師商討。

官原稱相關允提問 後五度介入打斷

另外，辯方分別多次質疑控方的盤問範圍一再擴闊、盤問內容與案情無關或重複，詢問為何斟酌檢控範圍外的文章內容、要求鍾沛權提出事例佐證文章觀點、追溯至2016年的社會背景等，直指控方「需要少少限度」。郭官一度憂慮介入會限制言論自由，重申提問方式多樣，會寬鬆處理，亦認為提問內容與案有關，重複提問則可測試鍾沛權的誠信。

至第13天盤問，郭官首次提醒控方避免重複追問，並在盤問結束前的5天內五度介入，判斷提問內容涉及鍾的緘默權，「咁問好危險」，並在控方多番盤問鍾為何不索取有關國安法的法律意見時，判斷鍾已清楚回答，控方隨即表示「咁我唔再追問」。

（立場案．整理）

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