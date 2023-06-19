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港聞

港聞二

盤問3天變26天 聚焦鍾政見社會判斷 立場案新增大量文件佐證 控方指明知動盪公眾易煽動

【明報專訊】「立場新聞」涉發布煽動刊物案今日於區域法院恢復審訊並結案陳辭。該案自去年10月底開審，原定審訊20天，結果延長，至今年4月才結束控辯雙方案情，今日已踏入第52天審訊，其中涉及被告之一、前立場新聞總編輯鍾沛權的供辭佔審訊近七成時間；本報統計盤問內容顯示，控方用了26天盤問鍾沛權，主要圍繞他對社會背景的判斷及其政見，控方主張鍾沛權預計到立場文章在當時社會氣氛下，文章具有客觀的煽動效果，能引起公眾的仇恨；又認為鍾沛權的政見與文章一致，反映他有意藉文章煽動公眾，令立場成為發布煽動文章的「政治平台」。

明報記者 譚希琳

原定審期20天 今第52天結案陳辭

案件開審時，控方根據17篇立場新聞的文章提控，指文章攻擊政府、警方、司法、國安法，宣揚「攬炒」、外國制裁，美化暴力，煽動對中央、特區、司法的憎恨，慫使他人使用暴力或不守法；亦呈上警員供辭，佐證文章作者或受訪者背景，並邀請法庭以司法認知，接納案發時社會氣氛極不穩，大批巿民不接受中央對香港有主權，試圖反抗，立場新聞更從中「推波助瀾」，藉刊登文章加強反政府議題的效力。

控方原稱需時3天盤問鍾沛權，最終卻花費26天才完成盤問，其間新增210份文件，惹來辯方多次反對（見另稿）。原提出以司法認知理解案發時社會背景的控方，新增大批不同傳媒在2016至2021年的新聞報道，輔以監警會審視反修例運動的報告，以及一份由控方整理的社會事件時序表，藉此論證當時社會背景。

逾10次問及仇警恐怖主義

指司法信心低落 傳媒不應批評法庭

控方多番圍繞鍾沛權對案發時社會背景的認知盤問，共13次問及公眾對警方的仇恨是否持續，10次問到香港是否出現恐怖主義的雛形（見表1），以證當時社會不穩、「人心脆弱」，反共、仇警情緒強烈，令讀者易受煽動，甚至被誤導，例如大量巿民支持以民主派35+初選的手段癱瘓政府，因此讀者容易接受文中的反中央主張；至於公眾對國安法有很大的質疑，若看到立場刊登的文章批評國安法，便會「聽咗佢講」；當時公眾對司法的信心低落，控方認為，傳媒不應該「隨便批評」法庭。

另外，控方盤問時又新增11篇資深傳媒人區家麟的博客文章，一連6日圍繞區家麟的文章逐句盤問，指控文章煽動對司法及中央政府的仇恨，控方又呈遞區家麟文章的列表，進而推論區家麟的「核心價值」是不信任中共和國安法，撰文目的是為引起仇恨。

引不同傳媒證動盪 控：政治漫畫應「收埋」

此外，控方盤問亦觸及控方案情不曾提到的政治漫畫，抽出立場新聞曾發表的14幅漫畫，控方主張在社會動盪之時，傳媒應「收埋」政治漫畫，以免令公眾火上加油（見表2）。

雖然控方主張只須證明文章具煽動意圖，但盤問仍觸及鍾沛權本人的意圖，共20次要求鍾沛權就文章觀點表態，判斷觀點是否正確、他本人是否同意，又圍繞其政治立場發問，8次問及他是否支持或理解「五大訴求」，5次提問是否支持初選、質疑國安法。控方主張鍾沛權個人看法與身為編輯的看法必定相同，認為他「唔會（戴）幾頂帽、思覺失調」，例如鍾沛權本身質疑國安法，有意攻擊國安法，才會發布抨擊國安法的文章；控方亦以立場新聞發布的社論文章，推論立場新聞仇視警方，發布文章是為支持示威者，煽動對警方的仇恨。

未切割何桂藍即代表立場 鍾：可以咁推論咩？

根據控方盤問內容，傳媒亦不應報道違法、「有問題」的主張，控方共20次要求鍾沛權判斷初選、制裁、推翻中共是否違法，主張傳媒應與違法主張切割。在審訊踏入第31天，控方指立場沒有與何桂藍的觀點切割，即何桂藍可代表立場新聞的立場，鍾沛權當時回應：「吓？可以咁推論嘅咩？」

鍾：審批文章毋須判斷違法否 涉公益即發布

鍾沛權亦多次重申，作為編輯受職業倫理所規範，審批文章時毋須考慮自己是否同意作者觀點，或判斷是否違法，只須判斷內容與公眾利益有關、可以自圓其說、不會煽動即時暴力或公共健康風險便可，即使是違法主張也會發布，又認為涉案文章大多反映巿民的擔憂或對政府的批評，政府有需要知道，反政府情緒更非由文章煽動而來。

（立場案．整理）

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