環團考察台重用杯計劃 倡港參考設基金配合

買飲品選重用杯 洗後歸還店舖

綠色和平項目主任譚穎琳稱，台灣法例要求連鎖便利商店及快餐店今年起，須有至少5%門市提供重用杯租借服務，及後逐年提高供應服務的門市比率，並須達到指定的即棄杯減量率。

台灣企業的重用杯系統主要分兩類，由企業品牌提供重用杯計劃及由重用杯公司提供服務。消費者買飲品時可選用重用杯，用後稍清洗，限期前向參加計劃店舖還杯。

成本高即棄杯5倍 台企：用量夠多可降

考察中，綠色和平與提供跨品牌重用杯服務的台灣大型連鎖便利店「全家FamilyMart」負責人會面。全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺稱，重用杯歸還率高，「幾乎九成五以上都獲歸還，餘下的部分杯子可能還在途中，放在店舖或物流中心」，她又指重用杯的成本較即棄紙杯高5倍以上，但強調當使用量夠多、有「規模經濟」，單杯成本將會下降。

重用杯服務提供者環海淨塑策略規劃經理湯誠稱，清洗線需逾千萬成本，但因清潔「完全不能少」，一定要投資下去。他說，清洗後還需品質檢驗，即使杯子破損，仍會打碎再製成其他產品。

談到計劃在港推行的可行性，譚穎琳認為現時香港已有重用餐具公司，形容已見「種子」，但過往的可重用餐盒借用服務先導計劃中，短期推廣受眾有限，又缺長遠推廣的規劃。譚建議政府調整方案後在港試行和訂立減廢時間表，並提倡設立「重用借還系統」專款基金，扶植源頭減廢產業的可持續發展，並協助聯繫與業界合作，為之後管制做準備。