護士主導眼球注藥 輪候時間3月變4周

九東聯網試行 稱98%病人滿意

九龍東醫院聯網眼科部門主管李啟煌表示，醫院會邀請具10年以上經驗的資深護士接受培訓。部門運作經理李夢妮介紹指出，護士需完成4小時理論課程、3小時實驗室實習、筆試，合格後將在醫生督導下展開100次臨牀注射實習，為期3至6個月，培訓後亦需每半年接受評核；目前已有一人完成培訓，各有兩人開始及準備開始臨牀實習。她補充，團隊2019年曾到英國及新加坡取經，當地大部分同類注射已交護士執行。

李啟煌說，患者參加計劃後輪候時間一般為兩至三周，根據蒐集的參與者意見，超過98%病人滿意由護士注射。黃小姐的八旬父親有十多年糖尿病史，引發右眼黃斑水腫，去年4月參加計劃，她直言初期有少許擔心，但父親在接受注射後感滿意，「分唔出係醫生定護士打」，視力亦已穩定。先導計劃目標在今年邀請314名病人參加，目前已有約240人，今年底將探討應否將計劃擴至其他聯網。

九龍東醫院聯網眼科駐院醫生陳蔚婷表示，公院眼科專科門診求診人數2022年突破13.7萬，面對人口老化、醫護流失等挑戰，為提升效率，團隊亦開設護士診所，為病人提供檢查、評估、手術護理，亦設實時眼科治療及檢查預約系統，簡化預約流程，並於周末加開眼科新症診症節數。