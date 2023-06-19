社協調查：地產代理身兼業主代理 70％住戶指從未提租管

有代理水費計入租金或自行定價

社協今年1至5月訪問282個租住私樓劏房、板間房、牀位及天台屋住戶，發現近37%由地產代理代收租及計算水電費，約40%稱從未見過業主，部分需經代理聯絡。社協社區組織幹事胡加沂表示，地產代理角色重要，應提點及保障租戶權益，但近80%受訪者稱租屋時未獲出示物業查冊紀錄證明業主身分，「業主係邊個？會唔會就係間地產舖？不得而知」。

胡稱，若中介有多重身分甚至身兼業主，或難持平地保障業主和租客權益，例如僅34%受訪者的租約有打釐印，約34%由地產代理以讀表或另外定價來計算水電費。胡又指，有租客稱代理將水費納入租金，從不知水費價錢，甚至由代理自行抄表，「佢話幾多就幾多」，曾有租戶反映被收取每度電1.8元。

放蛇租屋 13代理1回覆安排完全符租管

社協5至6月亦派調查員到13間地產代理公司「放蛇」，稱僅1間在優先續租期、簽約及釐印安排、水電計算方式等符合租管要求，6間有向租屋者告知優先續租安排、5間承諾會簽約及打釐印、3間稱會按水電費單計費，另有地產代理表明業主不會打釐印。

社協認為，地產代理監管局應加強就劏房租賃巡查，嚴懲違規持牌人，並在執業考試中加入租管試題；政府亦應強制要求代理出示物業查冊紀錄，以證明代理並非業主，同時聯合地監局巡查，由差估署自行蒐集檢控證據，以免租客面對舉證責任壓力而不敢投訴。