社協調查：地產代理身兼業主代理 70％住戶指從未提租管

【明報專訊】劏房租管生效已近一年半，社協昨日發表調查揭示地產代理身兼中介與業主代理雙重身分的現象普遍，近60%受訪住戶稱透過地產代理租屋，近37%由地產代為收租及計算水電費。社協稱不少地產代理既是中介，又代業主打理租務，但近70%受訪者指代理從未提及租管已生效，甚至僅13%受訪者能按水電費單攤分費用。社協亦派員向13間地產代理公司「放蛇」租屋，只有1間代理回覆查詢的租務安排能完全符合新租管要求。
有代理水費計入租金或自行定價
社協今年1至5月訪問282個租住私樓劏房、板間房、牀位及天台屋住戶，發現近37%由地產代理代收租及計算水電費，約40%稱從未見過業主，部分需經代理聯絡。社協社區組織幹事胡加沂表示，地產代理角色重要，應提點及保障租戶權益，但近80%受訪者稱租屋時未獲出示物業查冊紀錄證明業主身分，「業主係邊個？會唔會就係間地產舖？不得而知」。
胡稱，若中介有多重身分甚至身兼業主，或難持平地保障業主和租客權益，例如僅34%受訪者的租約有打釐印，約34%由地產代理以讀表或另外定價來計算水電費。胡又指，有租客稱代理將水費納入租金，從不知水費價錢，甚至由代理自行抄表，「佢話幾多就幾多」，曾有租戶反映被收取每度電1.8元。
放蛇租屋 13代理1回覆安排完全符租管
社協5至6月亦派調查員到13間地產代理公司「放蛇」，稱僅1間在優先續租期、簽約及釐印安排、水電計算方式等符合租管要求，6間有向租屋者告知優先續租安排、5間承諾會簽約及打釐印、3間稱會按水電費單計費，另有地產代理表明業主不會打釐印。
社協認為，地產代理監管局應加強就劏房租賃巡查，嚴懲違規持牌人，並在執業考試中加入租管試題；政府亦應強制要求代理出示物業查冊紀錄，以證明代理並非業主，同時聯合地監局巡查，由差估署自行蒐集檢控證據，以免租客面對舉證責任壓力而不敢投訴。