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港聞二

工作爭執 新人擸刀襲經理 頭骨裂頸中刀危殆 員工逃去遇截被捕

【明報專訊】西環麥當勞發生持刀傷人案。經理與員工昨日疑因工作問題爭執，員工其後在附近肉檔取去雙刀施襲，經理頭破血流，由救護車送院治理。傷人後逃去的員工及後被反恐特勤隊截獲，涉嫌傷人被捕。案件由西區警區重案組跟進。

被捕的29歲陳姓男員工據悉入職約3星期，涉嫌傷人被捕，帶署扣查。遇襲38歲王姓男經理起初清醒，由救護車送院。傷者後腦及後頸分別有約8厘米及10厘米刀傷，頭骨輕微骨裂，留醫深切治療病房，情况危殆。

經理滿身血初清醒 喊「做咩畀佢走」

網傳短片顯示，經理遇襲後血流披面，衣服沾滿血漬，一名男子從後將他抱緊，着他先坐下，有女職員用紙巾為他止血，亦有女職員驚呼「救命呀！救護車嚟未？」經理一度高呼「你做咩畀佢走咗呀」，坐下時一手按後頸，一手按手機並與他人對話，有職員用紙巾為他緊按傷口。

表現惹不滿 員工肉檔取兩刀返麥當勞施襲

據了解，經理疑不滿陳的工作表現，兩人繼而口角，陳情緒激動離開店舖，在約60米外的肉檔取走兩把約30厘米長的豬肉刀，折返襲擊經理，棄刀逃去。西區警區刑事總督察黃宇徽表示，衝鋒隊到場後，隨即發布逃去男子的衣著及特徵；約10分鐘後，有輔警及反恐特勤隊警員在德輔道西與西邊街發現涉案男子，隨即將他拘捕，暫無證據顯示被捕人有精神病紀錄。

警方昨午3時許接報，指皇后大道西484號麥當勞有人持刀傷人。大批警員趕往現場，部分持盾牌登上閣樓調查，顧客由職員協助離開，閣樓放有生日派對的氣球擺設，店舖亦落閘暫停營業。與此同時，麥當勞對開的肉檔向警方稱，早前疑被人取走兩把豬肉刀。

肉檔黃先生向記者透露，當時他不在肉檔，接獲妻子通知發現兩把豬肉刀不翼而飛，相信妻子清洗碎肉機時未有為意被取走。附近蔬果店職員韋女士稱，事發時聽到一陣嘈雜聲，其後見到一名黑衫黑褲年輕人跑下樓，「成身血」，沿山道往海邊方向逃去，未知他是否涉斬人。韋續指，當時有市民由麥當勞離開，有人駐足圍觀，氣氛緊張，「（傷者）瞓喺度，合埋眼，包住個頭」。

麥當勞發言人表示，公司對事件表示震驚及痛心，向受傷員工致以最深切慰問，希望他早日痊癒，將全力提供支援；由於事件已交警方處理，目前不便評論。

相關字詞﹕血案 麥當勞 西環

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