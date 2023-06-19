【Emily】救逾700動物 診所免費治療 資金見底 阿棍屋告急

「善行動物診所」大部分服務暫停

阿棍屋成立8年，成功救咗逾700隻動物。其帖文話，治療動物開支唔細，例如藥物、租金、職員薪金等等，而善款過去一年大減，阿棍屋已到咗停業嘅地步。佢哋另外兩間動物收容中心亦面對困難，其中一間下月就加租，但場內100隻動物中，有近八成係長期病患同年老犬隻，需要特別嘅照顧同處方糧食；另一間收容咗逾150隻動物，要職員通宵照顧。

創辦人Ivy向Emily話，診所有1名獸醫同4名護士，每月營運開支50萬至60萬元，收容中心則共有5至6名職員。佢話，過去幾年唔少人表明因為要移民或經濟困難，需要暫停月捐，影響營運開支。

因應拯救動物個案增加，亦令開支增加。Ivy話，最近收咗50隻唐狗，主要來自東北發展地區，居民上樓但帶唔走，由於狗狗長年半放養，冇做體檢，需特別照顧。佢話最擔心係收容中心都支撐唔到，「好惆悵，因為唔係一隻半隻，而係兩邊中心加埋200幾隻動物」。

阿棍屋希望市民伸出援手，讓佢哋渡過呢個低潮，如捱過咗，目標係3個月後重啟診所服務。Emily晚上睇帖文，有唔少網民留言支持並貼上已捐款嘅截圖。