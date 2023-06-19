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黃鴨父親節巡遊 市民夾岸歡送 父女10年再看「鴨」 感恩手抱變手拖

【明報專訊】原預計在維港展出約兩周的一對巨型黃色橡皮鴨，今日結束展覽，其中一隻於昨日父親節在維港巡遊，吸引大批市民在兩岸歡送黃鴨，順道慶節。黃鴨途經的星光大道一帶人潮不絕，有父親相隔10年再帶女兒一同賞鴨，喜見當年手抱的女兒恍如突然間長大了，亦有人首度以父親身分迎接黃鴨，感受到成為人父的心境轉變。

「唔想佢無咗啲回憶」

薛先生10年前帶着還是「BB」的女兒到海港城賞鴨，如今偕女兒重遊舊地，嘆道「時間好似過得好快，女兒突然之間長大了！」天文台先後兩日發出暴雨警告，他稱不擔心天氣不佳，「落雨都會照嚟」，黃鴨到港機會難得而且展期短，不希望女兒錯過，「女兒大得好快，唔想佢無咗啲回憶」。父女昨日維港兩邊走，到星光大道「打卡」後，再往金鐘送別黃鴨。

昔一人無興趣 今三口子同樂

周先生昨趁下午天氣好轉，偕妻子帶女兒到星光大道，希望為喜歡鴨子的女兒「留個念」。他稱女兒還小，「最近才開始識睇嘢，知道係鴨仔」，也為女兒準備鴨子背包增添氣氛。他憶述10年前拍拖，「得自己一個」，沒太大興趣看黃鴨訪港。昨日適逢父親節，已為人父的他感覺「唔同咗，再唔係自己一個，小朋友鍾意睇鴨仔，爸爸見到個女開心，自己就開心」。

展期突縮 擬來港者失預算

黃鴨上次訪港展期歷時逾一個月，今次展覽最終只有9天。和兒子在海旁等待巡遊的陳先生認為「展期太短，反而嘥咗」，若能延長「會有更多經濟效益」，地鐵和附近商場都可多宣傳吸引遊客。有大學生說有外國朋友欲來港看鴨，惟展期突然縮短，大失預算。

昨日的海上巡遊從中環出發，途經銅鑼灣避風塘、炮台山東岸公園主題區再游向尖沙嘴星光大道和文化中心，歷時逾兩小時。黃鴨巡遊速度頗快，經過尖沙嘴海旁時，岸上逾千人一同跟着黃鴨由尖東急步走向天星碼頭爭相「打卡」，一度擠滿星光大道。有市民指現場太多人，「影到頭，影唔到鴨」。

巡遊黃鴨返回灣仔會展對出海面後，昨晚原地放氣，至於留守陣地的另一隻黃鴨，主辦方稱因深夜不適宜工作，估計今早才會退場。

相關字詞﹕巡遊 父親節 黃鴨

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