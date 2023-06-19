外勞料最快10月抵港 機管局：望補聖誕人手

林天福昨於商台《政好星期天》表示，過去3個月有約20間外國航空公司，因人手問題未能增加航班或來港。他稱下個高峰期為聖誕及農曆新年假期，航空公司對於冬季增加航班的意欲強烈，若最終因人手問題未能加班，將影響本港的亞洲航空樞紐角色及航空業復蘇，連帶令機票價格較貴。

長遠藉自動科技減依賴勞動力

林天福認為輸入外勞是解決人手問題的短期方法，長遠要透過自動化科技，減低對勞動力依賴。他舉例現時飛行區內需要1400名司機，當局目標是未來逐步減少司機，透過自動駕駛解決，有關職員可晉升為車隊調導員，相信毋須日曬雨淋下相關工種吸引力更大，可吸引年輕人入行。

林又期望輸入外勞可助推進航空業復蘇，當局將要求申請輸入外勞的航空公司提交業務計劃，闡釋新增人手如何協助機場業務。

培訓方面，林認為培訓外勞與無機場工作經驗的本地工人，所用方法及時間沒太大差別，惟外勞或有文化差異，局方正計劃提供免費培訓，學習簡單廣東話、了解香港文化等以融入社會。

建造業輸入勞工計劃設1.2萬個配額上限，發展局長甯漢豪昨於無綫《講清講楚》表示，未來5年本港技術工人和技術人員有一萬多個空缺，而每年可培訓4000多名工人，預計數年後可培訓約1萬至2萬人，參考以往八成人會選擇入行，認為現時毋須太快討論增加輸入外勞的配額，又相信建造業明年可用盡配額。

建造業配額料明年用盡

甯漢豪：暫毋須討論增加

甯漢豪稱根據以往經驗，承建商聘請的外勞多數是有經驗者，而他們來港工作時須接受地盤安全培訓，並由註冊中工或大工督導，承建商亦須安裝安全智慧工地系統，以保障外勞工作安全。

翻查報道，前述系統包括以人工智能鏡頭監察工友不安全行為，即時將影像發送管理平台跟進，以及工友緊急時可用智能手表發出求救信號。