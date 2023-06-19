明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

有長者稱未聞關愛隊 隊長：會加強宣傳

【明報專訊】政府率先在南區及荃灣區試行關愛隊，分別在4月底及5月初展開工作，首階段先宣傳，開始落區家訪、擺街站等。現時關愛隊不設聯絡點，有隊長期望政府撥款協助租用辦事處，方便接觸居民和處理個案。關愛隊成立約一個月，惟本報在兩區訪問多名居民均稱不了解工作，甚至「無聽過」，有關愛隊長承認市民認識不足，會加強宣傳。

盼政府撥款租辦事處

18區關愛隊先在南區、荃灣試行，其餘16區預計今年第三季成立。關愛隊未有聯絡點，多個隊伍目前暫借承辦團體會址辦公，冀政府協助租用辦事處。荃灣福來關愛隊長葛兆源指出，辦事處方便居民求助，亦可與市民面談。政府早前擬將前互委會辦事處租予關愛隊，葛指部分位置不便，也不能解決私樓區關愛隊需要，最理想是撥款租用，「關愛隊要貼地，就要貼地開辦事處」。南區鴨脷洲北關愛隊長彭兆基建議政府容許隊伍共用資源，讓相鄰關愛隊使用同一聯絡點。

兩區關愛隊成立約一個月已開始落區服務。葛兆源稱福來邨長者較多，近期與企業義工隊合作為長者提供簡單家居維修服務，例如重鋪電線。彭兆基指鴨脷洲北有不少「三無大廈」和劏房，首階段聚焦唐樓及劏房戶，過去一個月「洗樓」接觸約20戶居民。對於區內中產居民，他考慮推動環保活動，如回收舊衣和電器等，協助有需要者。

關愛隊服務對象之一是長者，惟本報在兩區街頭訪問多名長者，同稱不了解關愛隊工作，其中居於鴨脷洲的顏太說，從未聽聞和見到關愛隊工作，反問關愛對象是誰，「你唔係縮埋一二角又話關愛，都唔知你關乜？」顏太認為政府應加強宣傳，又指區議員設辦事處，惟現在無從向關愛隊求助。荃灣居民葉先生說知道政府成立關愛隊，惟沒有見過他們服務。

「縮埋一二角唔知你關乜？」

彭表示其關愛隊每周落區一兩次，反應不俗，但整體市民對關愛隊認識不足，舉例團隊欲到私樓探訪，部分法團不清楚他們工作，冀政府在全港宣傳。葛指關愛隊是新事物，區內各隊已開設社交媒體和落區宣傳，相信情况會改善。

上 / 下一篇新聞

「釋放有條件」 專家倡涵自願入院者 委員憂現機制走漏暴力傾向精神病者 醫生：治療難靠逼
「釋放有條件」 專家倡涵自願入院者 委員憂現機制走漏暴力傾向精神病者 醫生：治療難靠逼
研引社區治療令 學者：外地未見效
研引社區治療令 學者：外地未見效
中環街市展疫下光影 盼喚精神健康關注
中環街市展疫下光影 盼喚精神健康關注
工作爭執 新人擸刀襲經理 頭骨裂頸中刀危殆 員工逃去遇截被捕
工作爭執 新人擸刀襲經理 頭骨裂頸中刀危殆 員工逃去遇截被捕
社協調查：地產代理身兼業主代理 70％住戶指從未提租管
社協調查：地產代理身兼業主代理 70％住戶指從未提租管
護士主導眼球注藥 輪候時間3月變4周
護士主導眼球注藥 輪候時間3月變4周
環團考察台重用杯計劃 倡港參考設基金配合
環團考察台重用杯計劃 倡港參考設基金配合
盤問3天變26天 聚焦鍾政見社會判斷 立場案新增大量文件佐證 控方指明知動盪公眾易煽動
盤問3天變26天 聚焦鍾政見社會判斷 立場案新增大量文件佐證 控方指明知動盪公眾易煽動
屢增案情以外證物 辯方斥「沒完沒了」極不公
屢增案情以外證物 辯方斥「沒完沒了」極不公
政府研提供名單 關愛隊探訪照顧者 社總：欠培訓涉私隱 狄志遠籲設溝通機制免重疊
政府研提供名單 關愛隊探訪照顧者 社總：欠培訓涉私隱 狄志遠籲設溝通機制免重疊
外勞料最快10月抵港 機管局：望補聖誕人手
外勞料最快10月抵港 機管局：望補聖誕人手
黃鴨父親節巡遊 市民夾岸歡送 父女10年再看「鴨」 感恩手抱變手拖
黃鴨父親節巡遊 市民夾岸歡送 父女10年再看「鴨」 感恩手抱變手拖
警檢1100萬元毒品 拘兩販毒骨幹
警檢1100萬元毒品 拘兩販毒骨幹
大灣區GBA專題：歡迎光臨 台夫婦深圳烘出彩虹
大灣區GBA專題：歡迎光臨 台夫婦深圳烘出彩虹
大灣區GBA專題：兩度創業遇挫 堅持搓包熬出頭
大灣區GBA專題：兩度創業遇挫 堅持搓包熬出頭
大灣區GBA專題：感激恩師拉出低谷 奪獎闖蕩步步相助
大灣區GBA專題：感激恩師拉出低谷 奪獎闖蕩步步相助
茶副產品製紡織纖維 環保新契機
茶副產品製紡織纖維 環保新契機
微生物群落可分解主流化纖
微生物群落可分解主流化纖
【Emily】救逾700動物 診所免費治療 資金見底 阿棍屋告急
【Emily】救逾700動物 診所免費治療 資金見底 阿棍屋告急
【Emily】父親節收禮物 李家超獲囝囝「撐腰」
【Emily】父親節收禮物 李家超獲囝囝「撐腰」
【Emily】一門四護士 守護神爸爸：唔識煲湯 做囡囡心靈雞湯
【Emily】一門四護士 守護神爸爸：唔識煲湯 做囡囡心靈雞湯
【Emily】飲食業稱父親節市况差去年一成
【Emily】飲食業稱父親節市况差去年一成
【Emily】公醫協會改選 新會長龍振邦
【Emily】公醫協會改選 新會長龍振邦
【Emily】奧運日趣味跑遇黃雨 「少咗」兩公里
【Emily】奧運日趣味跑遇黃雨 「少咗」兩公里
【Emily】甯漢豪：高球場建屋初心絕對無變
【Emily】甯漢豪：高球場建屋初心絕對無變