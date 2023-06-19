有長者稱未聞關愛隊 隊長：會加強宣傳

盼政府撥款租辦事處

18區關愛隊先在南區、荃灣試行，其餘16區預計今年第三季成立。關愛隊未有聯絡點，多個隊伍目前暫借承辦團體會址辦公，冀政府協助租用辦事處。荃灣福來關愛隊長葛兆源指出，辦事處方便居民求助，亦可與市民面談。政府早前擬將前互委會辦事處租予關愛隊，葛指部分位置不便，也不能解決私樓區關愛隊需要，最理想是撥款租用，「關愛隊要貼地，就要貼地開辦事處」。南區鴨脷洲北關愛隊長彭兆基建議政府容許隊伍共用資源，讓相鄰關愛隊使用同一聯絡點。

兩區關愛隊成立約一個月已開始落區服務。葛兆源稱福來邨長者較多，近期與企業義工隊合作為長者提供簡單家居維修服務，例如重鋪電線。彭兆基指鴨脷洲北有不少「三無大廈」和劏房，首階段聚焦唐樓及劏房戶，過去一個月「洗樓」接觸約20戶居民。對於區內中產居民，他考慮推動環保活動，如回收舊衣和電器等，協助有需要者。

關愛隊服務對象之一是長者，惟本報在兩區街頭訪問多名長者，同稱不了解關愛隊工作，其中居於鴨脷洲的顏太說，從未聽聞和見到關愛隊工作，反問關愛對象是誰，「你唔係縮埋一二角又話關愛，都唔知你關乜？」顏太認為政府應加強宣傳，又指區議員設辦事處，惟現在無從向關愛隊求助。荃灣居民葉先生說知道政府成立關愛隊，惟沒有見過他們服務。

「縮埋一二角唔知你關乜？」

彭表示其關愛隊每周落區一兩次，反應不俗，但整體市民對關愛隊認識不足，舉例團隊欲到私樓探訪，部分法團不清楚他們工作，冀政府在全港宣傳。葛指關愛隊是新事物，區內各隊已開設社交媒體和落區宣傳，相信情况會改善。