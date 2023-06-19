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政府研提供名單 關愛隊探訪照顧者 社總：欠培訓涉私隱 狄志遠籲設溝通機制免重疊

【明報專訊】社區照顧者及精神健康支援問題引起社會關注，政府表示研究利用「地區服務及關愛隊伍」（關愛隊）加強支援，轉介有需要個案。香港島各界聯合會常務副理事長朱立威透露，政府研究方向包括提供服務使用者家屬名單，由關愛隊定期探訪。朱建議擴闊對象至其他高風險群組。社總會長張志偉指出，基本篩查和轉介需要專業訓練，關愛隊不宜介入正規服務。社福界議員狄志遠憂慮關愛隊非專業人員，而部分社福機構反映兩者工作重疊、缺乏協調，冀設立溝通機制。

明報記者 鄭啟智

勞福局早前表示，正與社署探討由關愛隊向照顧者提供額外支援。身兼南區石漁關愛隊長的朱立威表示，政府一直與關愛隊討論如何加強支援照顧者，方向包括由社署提供服務使用者家屬名單，關愛隊定期探訪，如發現有需要個案可轉介社署或社福機構跟進。對於社區精神健康支援不足，他認為政府可考慮提供其他高風險群組名單，同由關愛隊探訪。他說曾與地區民政處討論關愛隊角色，初步方向是加強透過地區網絡尋找有需要者，再轉介專業機構跟進。

隊長倡提供高風險群組名單

朱立威冀政府為關愛隊義工提供基本培訓，辨識有需要個案，並設立轉介機制。立法會議員林素蔚建議政府安排關愛隊成員接受基本培訓，由地區康健中心與關愛隊協作，專門接收個案轉介。

民政署：倘發現有需要者 會轉介

對於會否向關愛隊提供探訪名單，勞福局回覆查詢時未交代具體方案，僅重申正與社署探討由關愛隊提供額外支援，研究所需資源、培訓及配套。民政署表示，如關愛隊在家訪時發現有需要住戶，會轉介專業服務機構跟進。

張志偉指出，最基本的篩查和轉介工作需要專業訓練，例如界定探訪對象的情緒壓力，探訪精神病患者亦適宜由受訓護士負責，認為關愛隊僅由義工組成，不宜介入正規服務，要求義工肩負專業責任亦不公道。對於由政府提供照顧者名單作探訪，他認為須考慮私隱問題，應先取得對方同意。張指出，關愛隊可負責噓寒問暖，遇到明顯有需要個案可轉介。他強調照顧者及精神健康支援不足癥結在於缺乏專業服務，關愛隊支援只是「隔靴搔癢」。狄志遠亦質疑關愛隊儼如當局「擋箭牌」，強調關愛隊可關心和慰問市民，惟評估有否精神困擾、家庭問題是專業範疇，憂慮關愛隊負責轉介反而加重工作負擔，變相「幫倒忙」。

狄憂評估不專業 轉介「幫倒忙」

政府在南區和荃灣試行關愛隊，至今運作約一個月。狄志遠稱社福機構平日亦會探訪長者、派發物資等，多個機構反映與關愛隊工作重疊，有必要協調，惟現時缺乏溝通機制。他說更多人關心有需要人士是好事，但溝通不足或導致探訪過於頻密，造成困擾。狄志遠建議社福機構專責輔導等專業服務，關愛隊則作為「保護網」，在需要或緊急時提供支援。

朱立威認同設立恆常溝通機制，稱民政處及社署可在地區加強協調和統籌，也歡迎定期與社福機構開會，有需要時支援後者工作。荃灣區議員、福來關愛隊長葛兆源認為社福機構和關愛隊的角色互補，前者專業但未必能廣泛接觸區內人士，關愛隊的社區網絡較強，最終社福機構獲轉介更多個案，相信對方會歡迎。

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