中環街市展疫下光影 盼喚精神健康關注

醫生籲回顧重整疫下情緒

同為非牟利團體「心影薈」創會會長的麥永接引述世衛數據稱，新冠疫情導致焦慮、抑鬱等情緒病發病率增加25%，惟「未有疫苗根治心靈創傷」。

麥指出，很多人誤以為當疫情告一段落，忘記傷痛屬最好方法，但若無適當處理負面情緒，當傷痛再次來襲，潛伏的情緒病便會湧現，呼籲市民適時「回顧（revisit）」及「重整（reprocess）」疫下情緒。麥補充，不少男士因自尊心強，遇到問題會選擇獨自承受，他強調求助屬負責任表現。

笑言「出招」抗疫紓壓

陳肇始：當時好想快啲返工

昨日出席同一活動的前食衛局長陳肇始認為，本港基層醫療亦要促進市民精神健康，相關工作包括照顧健康人士的精神需要、服務高危病人，以及為已病發者提供跟進治療。她憶述，抗疫時需「不斷出新招」與病毒搏鬥，當時面對很多壓力，所幸自己喜歡向難度挑戰，笑言當時每為問題找到解決方法就是紓壓方法，「（當時）好想快啲朝早、快啲換衫即刻返工」。

3年疫情完結，惟公眾的精神和情緒困擾難即時消退。為提供渠道協助市民紓緩情緒，「心影薈」在疫情期間徵集市民攝影作品，近日將之結集成攝影書《疫情 亦晴》，並於昨至本周三在中環街市辦攝影展，盼提升市民對精神健康的認識。心影薈由精神科醫護人員及攝影界人士等組成，冀以攝影推廣心靈健康。