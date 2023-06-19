研引社區治療令 學者：外地未見效

根據港府2017年的《精神健康檢討報告》，CTO為一項具法律效力的指令，可強制要求有自殺傾向等、符合指定條件的精神病患在社區居住期間接受訂明療程的法例。目前英國、美國、澳洲等地均設有相關制度，主要有「分流」及「預防」兩種模式，前者可向須強制入院的病友發出CTO以替代入院；後者則可向非強制入院的病人頒布CTO。

張天目向本報解釋，各地CTO的適用病人標準、醫療人員在社區提供強制治療時的權力等均有差異，故在港府尚未提出實際方案、如何與現時措施配合等細節前，難以評價應否引入CTO。不過他補充，CTO或會窒礙病人重投社會生活、影響患者自由生活權利，且各地未有明顯證據證明機制成效，反問「究竟CTO的成效是否大到值得如此對待病人？」根據牛津大學精神病學系教授去年曾在醫學期刊《刺血針》發表的研究報告，CTO等強制監督措施無助降低患者的再入院率，「英國精神衛生案草案」聯合委員會年初亦引用上述研究，倡議廢除CTO。

諮委委員指改善現機制更實際

諮委會委員、港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱認為，CTO會令病人變得被動，對其康復「其實不是很有利」。他指本港已有「有條件釋放」機制，認為改善現有機制比再訂立一套過於寬闊的機制更實際。諮委會另一委員、社協幹事阮淑茵亦稱，執行CTO需大量人手和資源，加上推行前需確保市民對精神科病人有充分認知，故認同現階段應先改善「有條件釋放」。